Sąsiad botanik zdradził mi swoją tajną mieszankę pobudzającą kwitnienie piwonii. Dodaję kilka kropel tego do wody, dzięki czemu piwonie się rozszalały i radośnie kwitną. Odżywka do piwonii na maj i czerwiec

Rozrób z wodą i podlej pomidory tuż po wsadzeniu ich do gruntu. Wzmacniający napój pobudzi je do obfitego owocowania. Domowy nawóz do pomidorów

Rozpuszczam w wodzie i podlewam piwonie. Znajomy botanik zdradził mi przepis na domowy nawóz do piwonii

Pod względem botanicznym piwonie to niewielkie byliny lub półkrzewy. W zależności od odmiany mogą osiągać różna wysokość. Piwonia drzewiasta potrafi urosnąć nawet na 2 metry. Gatunek ten jest długowieczny i odpowiednio pielęgnowany może kwitnąć nawet przez 20 lat. W Polsce piwonie sadzone są zarówno w ogrodach, jak i jako kwiaty balkonowe. Warto wiedzieć, że jest to dość kapryśna roślina. Zdarza się, że z jakiegoś powodu wstrzymane zostaje kwitnienie. Kluczowe dla kwitnienia piwonii jest podłoże. Roślina ta najlepiej rośnie na lekko kwaśnym podłożu o pH w granicach 6. Jeżeli zauważyłaś, że Twoja piwonia zaczęła marnieć i nie chce kwitnąc to warto rozważyć zastosowanie bogatego nawozu, który lekko zakwasi glebę. Znajomy botanik powiedział, że do piwonii najlepiej sprawdzi się nawóz z niesfermentowanych drożdży. Działa on na kilku poziom i doskonale stymuluje rozwój roślin. Nawóz z drożdży piekarskich poprawia strukturę gleby i zwiększa odporność roślin. Działa jak stymulator wzrostu oraz pobudza kwitnienie. Jak przygotować domowy nawóz do piwonii na bazie drożdży? Wystarczy, że 1 kostkę świeżych drożdży rozpuścisz w 10 litrach wody i odstawisz na godzinę. Po tym czasie nawóz jest gotowy. Możesz podlewać nim piwonie od wiosny aż do końca sezonu kwitnienia.

Jak pielęgnować piwonie, aby pięknie i długo kwitły?

Pielęgnacja piwonii zaczyna się od odpowiedniego posadzenia. Wybierz dla nich słoneczne stanowisko z dobrze przepuszczalną glebą, najlepiej lekko kwaśną. Ważne jest, aby korzenie miały wystarczająco miejsca, więc zachowaj odstęp około 90 cm między roślinami. Podczas sadzenia zwróć uwagę, by pąki wzrostu znajdowały się płytko pod powierzchnią ziemi – zbyt głębokie posadzenie może skutkować brakiem kwitnienia. Po posadzeniu obficie podlej roślinę.

Regularne podlewanie, szczególnie w okresach suszy, jest kluczowe dla zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia piwonii. Nawożenie, najlepiej nawozami wieloskładnikowymi, wspomaga rozwój rośliny – nawożenie wykonuj wczesną wiosną i po przekwitnięciu. Po przekwitnięciu usuwaj zwiędłe kwiaty, aby roślina nie traciła energii na produkcję nasion. Jesienią, po pierwszych przymrozkach, przytnij pędy tuż nad ziemią. Pamiętaj także o ochronie przed chorobami grzybowymi – regularnie sprawdzaj liście i w razie potrzeby stosuj odpowiednie fungicydy.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie