Wrzuć 1 tabletkę do ciepłej wody i umyj panele. Będą lśnić bez smug. Ten płyn do mycia paneli jest niezawodny

O tym, że będzie nowy „Harry Potter”, oficjalnie dowiedzieliśmy się w maju tego roku. Warner Bros. Discovery poinformowało, że zamierza zrobić serial, który pokaże HBO. Cały projekt ma trwać 10 lat. Widzowie mają obejrzeć w tym czasie siedem sezonów wiernej adaptacji kolejnych tomów przygód czarodzieja, jakie stowarzyszyła w powieściach J.K. Rowling. Zresztą autorka książek, obok Neila Blaira i Ruth Kenley-Letts, będzie producentką wykonawczą. Niestety wkrótce po ogłoszeniu tych wiadomości w Hollywood rozpoczął się strajk aktorów i scenarzystów. Wszystkie plany zdjęciowe zawiesiły pracę.

Kiedy wyjdzie serial Harry Potter? HBO zapowiada rozmach, ale możliwa data premiery nie zadowoli fanów

„Harry Potter” jako serial miał pojawić się na HBO Max na przełomie roku 2025 i 2026. Niestety wszystko wskazuje na to, że data premiery znacznie się opóźni. Przy dobrych wiatrach produkcja trafi do sieci w połowie 2026 roku. W Hollywood trwa strajk aktorów i scenarzystów. Wiele produkcji zostało wstrzymanych. Produkcje nie ma jeszcze showrunnera, nie ma także informacji o aktorach, którzy mieliby wcielić się w głównych bohaterów. Wiadomo jednak, że gwiazdy filmowej sagi, czyli Daniel Radcliffe, Emma Watson czy Rupert Grint nie wrócą do swoich ról. Choć niewykluczone, że pojawią się w produkcji w ramach gościnnych występów.- „Nowa seria Max Original zagłębi się w każdą z kultowych książek, do których fani wciąż wracają” – powiedział Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO & Max Content i dodał, że firma nie będzie oszczędzać na produkcji, która ma być wierną adaptacją książek.- „Wiecie, że robimy seriale z takim rozmachem jak „Ród smoka” i „Gra o tron”. Wyobrażam sobie, że będzie to ta sama skala lub większa. Krótsza odpowiedź brzmi: zrobimy wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć wysokiej jakości serial”– powiedział Casey Bloys.

ZOBACZ TEŻ: Będzie nowy Harry Potter ale zaklęcia te same. 3 zakazane zaklęcia, których użycie zaprowadzi cię do Azkabanu

Sonda Będziesz oglądać serial "Harry Potter"? Tak. Już nie mogę się doczekać Nie. Nowi aktorzy (choćby byli świetni), to już nie to samo Nie wiem, może