Kiedy zaczyna się wiosna 2026? 2 lutego wszystko się wyjaśni

Wiosna 2026. Kiedy rozpoczyna się wiosna kalendarzowa, a kiedy astronomiczna?

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie zawsze wypada w tym samym terminie. Kalendarzowa wiosna zawsze zaczyna się 21 marca, w tym roku będzie to sobota. Astronomiczna wiosna zazwyczaj rozpoczyna się 20 lub 21 marca. W 2026 roku pierwszy dzień wiosny astronomicznej wypada w piątek 20 marca, w momencie równonocy wiosennej (dzień i noc mają dokładnie taki sam czas trwania - 12 godzin), nazywanej też wiosennym przesileniem.

Wiosna 2026 wcześniej niż zwykle?

Dla wielu osób wiosna, to nie data w kalendarzu, ale pogoda, która z tą porą roku się kojarzy. Dlatego w Stanach Zjednoczonych popularny jest Dzień Świstaka. Każdego roku, 2 lutego (w 2026 roku, wypada w poniedziałek), mieszkańcy Punxsutawney i turyści zbierają się na Gobbler's Knob, aby zobaczyć słynnego świstaka, Punxsutawney Phila. To on przepowiada, czy zima potrwa jeszcze sześć tygodni, czy też wiosna nadejdzie wcześniej. Tradycja tego dnia sięga 2 lutego 1887 r., kiedy to świstak Phil wyszedł ze swej zimowej kryjówki, by „przewidzieć” pogodę na najbliższe tygodnie. Według tradycji, jeśli zwierzak zobaczy swój cień, przestraszy się go i czmychnie do nory, czeka nas kolejne sześć tygodni zimy. Jeśli zaś zostanie na zewnątrz, wiosna jest tuż za rogiem. To zwyczaj z czasów sprzed prognoz meteorologicznych. W Europie 2 lutego nazywano Dniem Niedźwiedzia. Wierzono, że przebudzenie się niedźwiedzia z imowego snu, zwiastuje nadejście wiosny.

Wiosna 2026. Pierwszy dzień wiosny w Polsce. Jakie są zwyczaje?

Jednym z najpopularniejszych zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny w Polsce jest topienie marzanny - symbolu słowiańskiej bogini zimy i śmierci. Słowianie traktowali ten rytuał bardzo poważnie, dziś w Polsce ma on raczej charakter zabawy. Marzanna to kukła, którą robi się zazwyczaj ze słomy i starych ubrań na podobiznę kobiety, a następnie topi - ma symbolizować odejście zimy i początek wiosny. 21 marca, to także Dzień Wagarowicza. Tego dnia w wielu szkołach nie ma zwyczajnych lekcji, w wielu miastach odbywają się koncerty, po ulicach paradują przebrani uczniowie.

Równonoc wiosenna 2026. Rytuały na szczęście w pierwszy dzień wiosny

Wraz z końcem zimy, nawet jeśli pogoda na to nie wskazuje, uśpiona energia Ziemi budzi się i daje o sobie znać. Dlatego pierwszy dzień wiosny to najlepszy moment, by oczyścić siebie i mieszkanie z uśpienia i zaprosić do wnętrza życie pełne wigoru, szans i możliwości. 20 marca koniecznie uporządkuj piwnice, szafy i dokładnie wysprzątaj cały dom lub mieszkanie. To ważne, bo pomieszczenia odzwierciedlają naszą podświadomość, świadomość i nadświadomość. Kiedy mamy bałagan w najbliższym otoczeniu, chaos pojawia się także w naszym umyśle. Wraz z nadejściem wiosny pozbądź się także zepsutych sprzętów, nadtłuczonych talerzy, wyszczerbionych szklanek czy porwanych ubrań (jeśli można je naprawić - zrób to). Często nie zdajemy sobie sprawy, że takie niedziałające i niekompletne przedmioty zaburzają dobrą energię w domu i przyciągają finansowe kłopoty. Jeśli takie porządki masz już za sobą, zajmij się oknami i lustrami.

Rytuał na pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny jest idealnym dniem nie tylko na fizyczne porządki, ale także oczyszczanie pomieszczeń i siebie ze złej energii. Kiedy w twoich czterech kątach wszystko już lśni w każdym pokoju, zapal białą świecę i powtórz te słowa: „Oczyszczam to pomieszczenie z wszelkiej nagromadzonej złej energii, robię miejsce na dobro i obfitość. Dziękuje i tak jest”. Nie gaś świeczek, niech wypalą się do końca. Przez kolejne tygodnie utrzymuj porządek w mieszkaniu, możesz też palić kadzidła z rozmarynu lub białej szałwii. Wkrótce zauważysz zmiany w swoim życiu. W twoim otoczeniu pojawią się pomocni ludzie i korzystne sytuacje, a dotychczasowe problemy uda się w końcu rozwiązać.