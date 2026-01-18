Kiedy zmiksujesz to warzywo i zalejesz wodą, uzyskasz bogatą odżywkę do zamiokulkasa. Odżyje i wypuści nowe liście. Domowa odżywka do marniejącego zamiokulkasa

Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, potrzebuje wsparcia w okresie zimowym.

Odkryj prostą, domową odżywkę z buraków, która sprawi, że Twój zamiokulkas wypuści nowe liście.

Poznaj cenne składniki odżywcze buraków i dowiedz się, jak prawidłowo pielęgnować zamiokulkasa zimą, aby cieszyć się jego pięknem!

Podlewaj tym zamiokulkasa, a szybko wypuści nowe liście. Domowe odżywka do kwiatów doniczkowych

Kwiaty doniczkowe świetnie zdobią pomieszczenia i oczyszczają powietrze. Do najpopularniejszych roślin doniczkowych w Polsce należy zamiokulkas. To przepiękny kwiat z ciemno zielonymi liśćmi nazywany "klejnotem Zanzibaru". Zamiokulkas nie jest trudny w pielęgnacji i wymaga absolutnej podstawowej wiedzy ogrodniczej. Zima jest dla wielu kwiatów doniczkowych trudnym okresem. Zmniejszona ilość promieni słonecznych oraz suche powietrze mogą skutecznie zniszczyć każdy kwiat doniczkowy. W tym czasie warto dodatkowo odżywiać i wspierać swoje rośliny. Do zamiokulkasa świetnie sprawdzi się domowa odżywka z buraków. W okresie przedświątecznym buraki ma prawie każdy w domu, warto zatem wykorzystać je do odżywienia roślin. Wystarczy, że weźmiesz 2 surowe buraki i dokładnie zmiksujesz. Następnie dodaj 1 litr wody i dokładnie wymieszaj. Całość przecedź i raz w miesiącu podlewaj tym zamiokulkasa.

Dlaczego warto stosować odżywkę z buraków do zamiokulkasa?

Buraki bogate są w wiele cennych składników odżywczych, które sprawdzą się w pielęgnacji roślin. Zawierają one między innymi witaminy z grupy B, a także witaminę, K, A oraz E. Poza tym buraki to również bogactwo minerałów takich jak azot, potas, bor, fosfor oraz magnez. Wszystkie te substancje potrzebną są roślinom do prawidłowego wzrostu.

Jak pielęgnować zamiokulkasa zimą?

Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej glebie o kwaśnym pH. Kwiat ten potrzebujesz jasnego stanowiska, ale bez ostrych promieni słonecznych. Zamiokulkas dobrze rośnie w półcieniu. Zbyt duża ilość słońca może popalić liście i sprawić, że roślina nie będzie rosła. Optymalna temperatura wynosi około 25 st.C.. Poniżej 5 st.C. roślina zamiera. Bardzo ważnym elementem pielęgnacji zamiokulkasa jest regularne podlewania. Kwiat ten dobrze znosi przejściowe susze i wytrzyma nawet kilka tygodnia bez wody. W jego przypadku bardziej ryzykowne jest przelanie. W takim przypadku korzenie zamiokulkasa zaczną gnić i obumierać. Zimą podlewaj zamiokulkasa raz na dwa tygodnie, gdy ziemia w doniczce zaczyna wysychać. Jeżeli masz w domu bardzo suche powietrze to raz w tygodniu staraj się zraszać liście zamiokulkasa. Wykorzystuj do tego odstaną, miękką wodę.