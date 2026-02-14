Kilka garści tego rozsypane wokół hortensji zamieni krzewy w japoński ogród. Latem będą uginać się od kwiatów niczym kule zawieszone na niebie. Nawóz do hortensji

Prawidłowe odkrycie hortensji wiosną jest kluczowe dla ich bujnego kwitnienia.

Kiedy odkryć hortensje na wiosnę? Dzięki temu krzew pięknie zakwitnie?

Zimą hortensje powinno okrywać się agrowłókniną. Wyjątkiem jest hortensja bukietowa, która dobrze znosi ujemne temperatury i nie wymaga dodatkowego ocieplenia. Ważnym terminem w przygotowaniu hortensji do wiosny jest właściwe zdjęcie agrowłókniny. Im szybciej to zrobimy, tym roślina szybciej będzie mogła przygotować się do okresu wegetacji. Okrycia z krzewów należy zdejmować tylko wtedy, gdy pogoda na to pozwala. Temperatury powinny być już stale dodatnie, a nocami nie powinno odnotowywać się już przymrozków. Może być tak, że po zdjęciu agrowłókniny pogoda nagle się zmieni i trzeba będzie ją ponownie założyć. Przyjęło się, że najlepszym terminem na zdejmowanie zimowych okryć roślin jest marzec. Wtedy zazwyczaj temperatury stają się sprzyjające i pojawia się także więcej słońca.

Zbierz kilka garści i rozsyp wczesną wiosną wokół hortensji. Będzie kwitła jak na zawołanie

Wczesna wiosna to czas, gdy intensywnie zaczyna się nawożenie roślin. W ten sposób stają się one silniejsze i przyspiesza się procesy wegetacji. W przypadku hortensji świetnym sposobem na szybkie odżywienie jest skórka pomarańczy. Zawiera ona szereg składników odżywczych takich jak: potas, żelazo, cynk, wapń i cytrynian. Wspierają one procesy wzrostu oraz kwitnienia oraz poprawiają morfologię gleby dając roślinom zapotrzebowanie na mikroelementy. Domową odżywkę do hortensji możesz zacząć przygotowywać już zimą. Dzięki temu będziesz mógł jej użyć wczesną wiosną. Wystarczy, że skórki pomarańczy pokroisz na małe kawałeczki i włożysz je do piekarnika na 130 st. Susz je w ten sposób przez około 1,5 godziny, a następnie zblenduj je na proszek. Całość przełóż do szczelnego słoika. Co jakiś czas możesz dodawać nowy zapas zmielonych skórek pomarańczy. Gdy rozpocznie się sezon ogrodowy rozsyp proszek wokół hortensji i wymieszaj z glebą. Skórki pomarańczy odstraszą szkodniki, w tym mszyce. Dodatkowo odżywka ta zakwasie glebę i dostarczy hortensji potrzebnych składników odżywczych.

