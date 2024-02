Kilka kropel poprawi samopoczucie i zdrowie. Jak korzystać z aromaterapii w domu?

Zamiast go jeść, blenduję i podlewam storczyka. Działa jak steryd na wzrost rośliny. Pędy storczyka uginają się od kwiatów. Domowy nawóz do storczyków

Aromaterapia to praktyka stosowana od tysięcy lat. Już w starożytnej Grecji Hipokrates, uznawany za ojca współczesnej medycyny, zalecał jej stosowanie, przekonując, że kąpiele i masaże z wykorzystaniem naturalnych olejków eterycznych to recepta na dobre zdrowie. Olejki pozyskiwane z dzikich roślin posiadają unikatowe właściwości, które mogą być stosowane do różnorodnych celów – od łagodzenia stresu i poprawy jakości snu, przez poprawę koncentracji, aż po wsparcie procesów leczniczych w organizmie. Jakie jeszcze korzyści przynoszą nam zapachy?

Magia aromaterapii

Zmysł węchu u ludzi jest wyjątkowo wrażliwy, dzięki czemu zapachy mogą błyskawicznie oddziaływać na nasz mózg. W praktyce oznacza to, że szybko reagujemy na działanie olejków eterycznych, odczuwając ich wpływ na samopoczucie, w tym odprężenie czy koncentrację. Często to właśnie konkretne aromaty przywołują wspomnienia dawnych chwil, osób lub miejsc. Wynika to z tego, że mają one moc zapamiętywania – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych wspomnień, a dzięki tym skojarzeniom mogą wprowadzić nas w stan głębokiego relaksu lub, wręcz przeciwnie, pobudzić i odświeżyć umysł.

– Cały proces rozpoczyna się, gdy molekuły zapachowe są wychwytywane przez komórki węchowe w nosie, skąd informacja jest przekazywana bezpośrednio do systemu węchowego, a następnie do mózgu. Uważa się, że wdychanie olejków eterycznych stymuluje specyficzne obszary w systemie limbicznym mózgu – centrum emocji, pamięci i uczenia się – co sprawia, że aromaterapia oferuje wszechstronne działanie. Może wywierać bezpośredni wpływ na stan psychiczny, oddziałując na poziom stresu, nastrój czy nawet procesy poznawcze – wyjaśnia Dariusz Cwajda, założyciel Instytutu Aromaterapii i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego.

Pora na olejek

Olejki eteryczne to silnie skoncentrowane płynne ekstrakty roślinne, pochodzące z kwiatów, liści, żywicy, kory czy skórek owocowych. Oferują szeroki wachlarz korzyści dla zdrowia i samopoczucia, od relaksacji i poprawy nastroju, po wsparcie odporności. Mają także wiele zastosowań w życiu codziennym – świetnie sprawdzą się jako dodatek do prania czy środek odstraszający owady. Wybierając olejki, kluczowe jest zwrócenie uwagi na ich czystość i pochodzenie – najlepiej postawić na te w 100% naturalne i certyfikowane, bez syntetycznych dodatków.

– Żeby stosowanie olejków eterycznych było bezpieczne, ważne jest, by wybierać te od zaufanych dostawców, ponieważ produkty niskiej jakości mogą zawierać niebezpieczne domieszki, chemikalia czy konserwanty, będące silnymi alergenami. Każdy z olejków charakteryzuje się nieco innym działaniem. Wśród tych o właściwościach kojących i relaksujących, szczególnie ceniona jest lawenda, która wycisza, zmniejsza uczucie stresu i wpływa na poprawę jakości snu. W zwalczaniu stanów napięcia nerwowego pomogą bergamotka, róża, geranium czy majeranek. Uspokajająco zadziała także ylang-ylang o kwiatowo-korzennym aromacie (uznawany za afrodyzjak!). Jeśli zmagamy się z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych, warto rozważyć inhalacje z użyciem olejków z eukaliptusa oraz mięty pieprzowej – ten drugi działa również wykrztuśnie. Z kolei olejek z imbiru pomoże przy nudnościach – mówi Dariusz Cwajda.Gama olejków eterycznych jest naprawdę szeroka, a możliwości kombinacji niewyczerpane. Warto czytać, szukać i próbować, aby znaleźć te, które przyniosą nam najwięcej korzyści.

Aromaterapia w domu – prostsza niż myślisz

Poszukiwanie holistycznych metod na odnalezienie wewnętrznego spokoju w obecnych czasach coraz bardziej nabiera na znaczeniu. W erze świadomego podejścia do zdrowia i mindfulness aromaterapia przeżywa swój renesans! Łączona z innymi praktykami redukującymi stres, takimi jak medytacja, joga czy pilates, może przynieść znakomite efekty dla ciała i umysłu. Jak korzystać z olejków, aby w pełni wydobyć ich potencjał? Rosnący trend aromaterapii spowodował, że już za niewielkie pieniądze można kupić aromatyzery, które kuszą atrakcyjnym wyglądem, niską ceną i obietnicą poprawy samopoczucia. Ale uwaga – nie wszystkie z nich są bezpieczne i efektywne. Zanim zdecydujesz się na zakup, zwróć uwagę na kilka kluczowych aspektów, które pomogą Ci wybrać dyfuzor, który posłuży przez lata.

– Decydując się na zakup aromatyzera, należy sprawdzić, czy urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i z jakich materiałów zostało wykonane. Tanie plastiki mogą nie tylko źle wpływać na jakość wydzielanego zapachu, ale również przegrzewać się, stanowiąc zagrożenie pożarowe. Jaki zatem wybrać? Jakościowe aromatyzery ultradźwiękowe używają wibracji do tworzenia mgiełki z wody i olejków, co pozwala na zachowanie ich terapeutycznych właściwości bez nagrzewania. Są ciche i efektywne. Część aromatyzerów z wbudowaną baterią akumulatorową może pracować również na zewnątrz, na tarasie czy balkonie. Wraz ze specjalną mieszanką olejków będą odstraszać komary i inne owady, doskonale sprawdzając się podczas ciepłych wieczorów w ogrodzie – mówi Katarzyna Krawczyńska, ekspert marki Stadler Form.

Równie popularne stały się kominki zapachowe. Działają one na prostej zasadzie – ciepło generowane przez małą świeczkę umieszczoną w dolnej części kominka podgrzewa miseczkę górnej części, w której znajduje się olejek eteryczny, wydzielając ulubioną woń. Należy jednak pamiętać, że minusem tego sposobu jest wytwarzanie substancji smolistych, zwłaszcza gdy używamy świec parafinowych, a także konieczność pilnowania ognia.

Coraz więcej z nas szuka naturalnych sposobów na poprawę samopoczucia, a aromaterapia wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Już kilka kropli odpowiednio dobranego olejku, dodanego nawet do kąpieli, może pozytywnie wpłynąć na nasz nastrój i dobrostan! Zatem jaki olejek wybierzesz?