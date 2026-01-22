Kinowy hit „Wielka Warszawska” w kinach już 23 stycznia

Młody dżokej, Krzysiek, w którego wciela się Tomasz Ziętek, marzy o sportowej karierze. Chce wziąć udział w najważniejszej gonitwie w kraju – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater zderza się jednak z brutalną rzeczywistością, w której rządzą zależności, interesy i manipulowanie wynikami. Czy w świecie korupcji i nieczystych zagrań uda mu się pozostać sobą i zmienić panujący układ?

Wyścigi, miłość, korupcja

„Wielka Warszawska” rozgrywa się w czasach, gdy upadał komunizm, a społeczeństwo z nadzieją patrzyło w przyszłość, podobnie jak główny bohater. Gdy filmowy Krzysiek dostaje szansę i dosiada Arcosa, wszystko się zmienia.

– Miałem przeświadczenie, że będzie to dla mnie, na poziomie rozwoju personalnego, pewnego rodzaju wyzwanie. Chociażby przez konie, których, nie powiem, przed filmem nie darzyłem zbytnim zaufaniem. Nie mówię tu o strachu, ale na pewno o obawie. Sam z siebie nie zdecydowałbym się na jazdę konną. Ale moja praca pomaga mi przekraczać własne lęki. I tak było w tym przypadku. Bardzo się więc cieszę, że miałem szansę tego wszystkiego doświadczyć. – mówi Tomasz Ziętek.

Proces tworzenia

„Wielka Warszawska” to jedna z największych kinowych produkcji w Polsce zrealizowanych w 2025 r. Trwające ok. 4 miesiące zdjęcia przede wszystkim uwieczniają warszawski Tor Służewiec. Na planie pojawiło się blisko 3 tys. statystów. W produkcji pojawiły się zabytkowe samochody z epoki, część kostiumów sprowadzono z zagranicy.

– „Wielka Warszawska” od razu zwróciła moją uwagę ze względu na osobiste nuty – uwielbiam wyścigi, uwielbiam filmy szulerskie, chciałam taki film zrobić. – mówi producentka Alicja Grawon-Jaksik. Dodała, że układanie kalendarza zdjęciowego na Torze, gdzie niemal bez przerwy odbywają się eventy, było niezwykle trudne pod względem logistycznym. Do tego dochodziły ograniczenia związane z ochroną konserwatorską obiektu. Dzięki ciężkiej pracy całej ekipy powstały realistyczne i pełne dynamiki ujęcia gonitw, które trzymają widza w napięciu.

Hazard, gangsterka i brutalne lata 90. Dlaczego Warszawa stała areną walki o wpływy? | Najsztub Pyta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gwiazdy na wielkim ekranie

Oprócz Tomasza Ziętka (Krzysztof Salomon) w ekranizacji zobaczymy też gwiazdy kina takie jak: Tomasz Kot (wciela się w właściciela koni wyścigowych z Sopotu), Agnieszka Żulewska w roli hazardzistki, próbującej poradzić sobie z niebezpiecznymi długami, Tomasz Sapryk jako trener koni wyścigowych, Ireneusz Czop (ojciec Krzysztofa), Mirosław Kopielnicki jako „Major”, szef mafii, Andrzej Konopka w roli bukmachera ze Służewca, Marcin Bosak, wcielający się w gangstera o pseudonimie „Omar” oraz Piotr Trojan jako doświadczony dżokej. W rolę Ewy Kłos, przyjaciółki głównego bohatera, wcieliła się debiutująca na wielkim ekranie Mary Pawłowska.

– Poczułem, że to jest naprawdę ogromne szczęście, że ten film do mnie trafił. Po pierwsze, coś we mnie rezonowało, coś wiedziałem o tym świecie. Po drugie, jest to bardzo intrygująca mieszanka obyczaju i sensacji z gangsterskiego półświatka. Ale film traktuje przede wszystkim o relacjach międzyludzkich w trudnym czasie. Mamy tam szeroki wachlarz postaci i jestem wdzięczny aktorom za to, co stworzyli. I cieszę się też ze swojej intuicji, że świetnie wypadli tam ci, o których walczyłem. – dodaje reżyser.

Sponsorem materiału jest Next Film, dystrybutor filmu Wielka Warszawska