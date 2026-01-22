Kinowy hit „Wielka Warszawska” w kinach już 23 stycznia

Ten film łączy w sobie wszystko, czego może oczekiwać widz: miłość, sport, hazard i poruszającą historię. „Wielka Warszawska” to emocjonująca opowieść o wyścigach konnych, mafii i walce o marzenia. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. To ostatnia część trylogii autorstwa Jana Purzyckiego, którą współtworzą takie produkcje „Wielki Szu” i „Piłkarski Poker”. W reżyserii i adaptacji Bartłomieja Ignaciuka „Wielka Warszawska” to fascynujące widowisko.

Młody dżokej, Krzysiek, w którego wciela się Tomasz Ziętek, marzy o sportowej karierze. Chce wziąć udział w najważniejszej gonitwie w kraju – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater zderza się jednak z brutalną rzeczywistością, w której rządzą zależności, interesy i manipulowanie wynikami. Czy w świecie korupcji i nieczystych zagrań uda mu się pozostać sobą i zmienić panujący układ?

Wyścigi, miłość, korupcja

„Wielka Warszawska” rozgrywa się w czasach, gdy upadał komunizm, a społeczeństwo z nadzieją patrzyło w przyszłość, podobnie jak główny bohater. Gdy filmowy Krzysiek dostaje szansę i dosiada Arcosa, wszystko się zmienia.

Miałem przeświadczenie, że będzie to dla mnie, na poziomie rozwoju personalnego, pewnego rodzaju wyzwanie. Chociażby przez konie, których, nie powiem, przed filmem nie darzyłem zbytnim zaufaniem. Nie mówię tu o strachu, ale na pewno o obawie. Sam z siebie nie zdecydowałbym się na jazdę konną. Ale moja praca pomaga mi przekraczać własne lęki. I tak było w tym przypadku. Bardzo się więc cieszę, że miałem szansę tego wszystkiego doświadczyć. – mówi Tomasz Ziętek.

Proces tworzenia

 „Wielka Warszawska” to jedna z największych kinowych produkcji w Polsce zrealizowanych w 2025 r. Trwające ok. 4 miesiące zdjęcia przede wszystkim uwieczniają warszawski Tor Służewiec. Na planie pojawiło się blisko 3 tys. statystów. W produkcji pojawiły się zabytkowe samochody z epoki, część kostiumów sprowadzono z zagranicy.

„Wielka Warszawska” od razu zwróciła moją uwagę ze względu na osobiste nuty – uwielbiam wyścigi, uwielbiam filmy szulerskie, chciałam taki film zrobić. – mówi producentka Alicja Grawon-Jaksik. Dodała, że układanie kalendarza zdjęciowego na Torze, gdzie niemal bez przerwy odbywają się eventy, było niezwykle trudne pod względem logistycznym. Do tego dochodziły ograniczenia związane z ochroną konserwatorską obiektu. Dzięki ciężkiej pracy całej ekipy powstały realistyczne i pełne dynamiki ujęcia gonitw, które trzymają widza w napięciu.

Hazard, gangsterka i brutalne lata 90. Dlaczego Warszawa stała areną walki o wpływy? | Najsztub Pyta

Gwiazdy na wielkim ekranie

Oprócz Tomasza Ziętka (Krzysztof Salomon) w ekranizacji zobaczymy też gwiazdy kina takie jak: Tomasz Kot (wciela się w właściciela koni wyścigowych z Sopotu), Agnieszka Żulewska w roli hazardzistki, próbującej poradzić sobie z niebezpiecznymi długami, Tomasz Sapryk jako  trener koni wyścigowych, Ireneusz Czop (ojciec Krzysztofa), Mirosław Kopielnicki jako „Major”, szef mafii, Andrzej Konopka w roli  bukmachera ze Służewca, Marcin Bosak, wcielający się w gangstera o pseudonimie „Omar” oraz Piotr Trojan jako doświadczony dżokej. W rolę Ewy Kłos, przyjaciółki głównego bohatera, wcieliła się debiutująca na wielkim ekranie Mary Pawłowska.

– Poczułem, że to jest naprawdę ogromne szczęście, że ten film do mnie trafił. Po pierwsze, coś we mnie rezonowało, coś wiedziałem o tym świecie. Po drugie, jest to bardzo intrygująca mieszanka obyczaju i sensacji z gangsterskiego półświatka. Ale film traktuje przede wszystkim o relacjach międzyludzkich w trudnym czasie. Mamy tam szeroki wachlarz postaci i jestem wdzięczny aktorom za to, co stworzyli. I cieszę się też ze swojej intuicji, że świetnie wypadli tam ci, o których walczyłem. – dodaje reżyser.

