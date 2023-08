Kiszona papryka jak u babci. Sekretny składnik sprawi, że będzie miała jeszcze lepsze walory smakowe

Sekretny składnik babci na kieszenie papryki. Dzięki niemu będzie jeszcze lepsza

Kiszenie papryki to prosty sposób, by ciesz się jej walorami smakowymi przez całą zimę. Obok ogórków kiszonych to właśnie papryka najczęściej jest głównym bohaterem domowych przetworów. Kiszenie papryki jest bardzo proste. Przede wszystkim musisz przygotować mocno słoną zalewę, która ukisi paprykę. Pamiętaj, by papryka do kiszenia była nie całkowicie dojrzała, twarda oraz jędrna. Tradycyjnie do słoików z kiszoną papryką wkłada się koper, korzeń chrzanu oraz ziarna pieprzu. Możesz również dodać czosnek, który sprawi, że kiszonka będzie ostrzejsza. Jednym z zapomnianych składników, które nasze babcie zawsze dodawały do kiszone są liście wiśni i czarnej porzeczki.

Liście wiśni i czarnej porzeczki w kiszonkach

Liście w kiszonkach nie tylko nadają przetworom oryginalny smak i aromat, ale spełniają również inną funkcję. Sprawiają one, że kiszona warzywa nie tracą swojej jędrności. Dzięki liściom papryka lub ogórki pozostają soczyste i chrupiące. Mają one bezpośredni wpływ na proces kiszenia i dzięki nim przetwory są jeszcze smaczniejsze.

