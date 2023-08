Co zrobić żeby kiszone ogórki nie były puste w środku? Bajecznie prosty sposób na pyszne przetwory. Ważne, by zrobić to jeszcze przed kiszeniem

Co siać w sierpniu do gruntu? Posadź te kwiaty z końcem lata, a niektóre pięknie zakwitną już jesienią. Inne zachwycą wiosną

O tym, jak się kisi ogórki, Polacy mogliby napisać kilka książek. Każdy ma swój genialny sposób na zdrowe kiszonki. Jedni dodają liście dębu i korzeń chrzanu, które sprawiają, że ogórki kiszone są twarde, inni uważają, że podstawą jest dobra woda. Jeszcze inni mają złotą proporcją na przygotowanie solanki. Jednak podstawą dobrych kiszonych ogórków jest jakość składników.

Jakie ogórki są najlepsze do kiszenia? Te odmiany będą pyszne

Najlepsze ogórki do kiszenia pochodzą ze starych odmian. Ogórki śremskie, octopus i sonate doskonale nadają się do przetworów. Do kiszenia wybieraj niewielkie egzemplarze z wieloma wypustkami. Ważne, by były to jak najbardziej naturalne warzywa. Jeśli będą przenawożone, kiszonki szybko się zepsują. Poznasz to otwarciu słoika, kiedy poczujesz nieprzyjemny zapach.

Sprawdzony sposób na najlepsze kiszone ogórki. Zrób to przed kiszeniem, a nie będą puste

Czasami nawet najlepsze ogórki z domowego ogródka, po ukiszeniu okazują się puste. Wszystko zależy od wilgoci. Suche lato sprawia, że warzywa tracą jędrność, bywają też gorzkie. Sprawdzonym sposobem na to, żeby sobie z tym poradzić, jest namoczenie ogórków w zimnej wodzie z dodatkiem soli. Zanim włożymy je do słoików, zostawmy je na kilka godzin w chłodnej kąpieli. Dopiero po tym czasie możemy zabierać się za robienie przetworów z ulubionego przepisu.

Ile soli do ogórków? Złote proporcje, dzięki którym małosolne i kiszone będą pyszne

Ogórki małosolne i kiszone przygotowuje się tak samo, z tym że małosolne są gotowe po trzech dniach a kiszone po mniej więcej dwóch tygodniach. Dlatego nie ma różnicy w proporcjach soli i wody. Najprostszy przepis na przygotowanie solanki to łyżka soli na litr wody. Dobrze, by była to sól kamienna, a nie jodowana. Ważne też, by kisić ogórki w szklanych lub kamionkowych naczyniach. Te przygotowane w plastikowych pojemnikach są szkodliwe, o czym piszemy tu.

