Klasyczna, intensywna czy kremowa? Jaką kawę wolisz?

Eduscho daje wszystko to, czego oczekujemy od kawy – zarówno energię, która pomaga przejść gładko przez każdy dzień, jak i wytchnienie, jeśli akurat niezbędna jest przerwa. Jest także świetnym towarzyszem spotkań z najbliższymi. To także, dzięki starannemu procesowi mieszania i palenia ziaren, gwarancja wysokiej jakości. W portfolio Eduscho znaleźć można zarówno warianty ziarniste, jak i mielone oraz instant, a sposób ich przyrządzenia jest podany już na przodzie opakowania. Dzięki temu odnalezienie ulubionej kawy nie zabiera – tak przecież cennego – czasu.

Eduscho – dla każdego coś pysznego

Kawa ziarnista (500g i 1000g), która świetnie nadaje się zarówno do ekspresów automatycznych, jak i kolbowych, a także samodzielnego mielenia w młynku dostępna jest w czterech wariantach. Na półkach znaleźć można aromatyczną w smaku Caffé Crema Strong, mocne i wyraziste Espresso Classic, intensywną i pełną mocy Espresso Intenso, a także wyważoną i harmonijną Crema Gold (której należy szukać w wybranych sieciach).

Bogata i wyważona w smaku Classic Coffee Traditional oraz intensywna i wyrazista Classic Coffee Strong stanowią ofertę kaw mielonych (gramatura 250g i 500g). Wśród wariantów instant znalazły się klasyczna Instant Classic oraz intensywna Instant Intense (pojemności 100g i 200g). Podniebienia wielbicieli kaw kremowych podbije Instant Crema (dostępne w pojemności 90g i 180g). Kawy instant to idealna propozycja dla tych, którzy cenią szybkie, proste i funkcjonalne rozwiązania.

Na wyciągnięcie ręki

Zgodnie z założeniami marki, produkty Eduscho są ogólnodostępne – w hipermarketach, supermarketach, dyskontach, ale także sklepach mniejszego formatu i na platformach online. Dzięki charakterystycznej komunikacji wizualnej wyróżniają się spośród innych produktów na sklepowych regałach.

Marka Eduscho przyciąga nie tylko kolorystyką, ale także prostymi i krótkimi, często zabawnymi komunikatami, wykorzystywanymi m.in. w wielokanałowej kampanii reklamowej, która ma trwać do końca roku. – W dzisiejszej zabieganej, pełnej wyzwań rzeczywistości szukamy prostych rozwiązań. Często jesteśmy przebodźcowani i „zbyt dobrze” poinformowani, dlatego potrzebujemy klarownych, lekkich, niekiedy wywołujących uśmiech komunikatów. To wszystko daje nam marka Eduscho. Eduscho to po prostu dobra kawa w dobrej cenie. Marka, dzięki której trudny wybór staje się łatwy – mówi Izabela Brzozowska, Senior Brand Manager Coffee & RTD PL w Tchibo Warszawa.

i Autor: Materiały prasowe Eduscho