Konkurs Nagroda Jamesa Dysona 2026: poszukuje kolejnego pokolenia innowatorów

Zweryfikowane projekty zostaną ocenione przez krajowe panele jurorskie, złożone z ekspertów w dziedzinie projektowania i inżynierii, w tym inżynierów Dyson. Zwycięzcy etapu krajowego, otrzymają ponad 24 000 zł oraz szansę na awans do etapu międzynarodowego. Sir James Dyson wybierze laureatów międzynarodowych, którzy otrzymają nagrody po ponad 146 000 zł oraz możliwość dalszego rozwijania swoich wynalazków.

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona zapewnia laureatom rozgłos medialny, międzynarodowe uznanie oraz impuls, który pomaga młodym wynalazcom przyspieszyć rozwój pomysłów i ich komercjalizację.

Sir James Dyson, założyciel Dyson, powiedział: „Ustanowiłem Nagrodę Jamesa Dysona po to, by wspierać młodych ludzi, którzy nie poprzestają na mówieniu o problemach świata, lecz biorą się za ich rozwiązywanie. Obserwowanie tylu znakomitych pomysłów młodych inżynierów to prawdziwa inspiracja. Wielu z nich założyło później własne firmy i z powodzeniem wprowadza swoje rozwiązania na rynki całego świata. Z niecierpliwością czekam na tegoroczne zgłoszenia.”

Laureaci 2025 roku

W 2025 roku Konkurs Nagroda Jamesa Dysona obchodził swoje 20-lecie i w tym jubileuszowym roku zebrał ponad 2 100 zgłoszeń wynalazków od młodych inżynierów z całego świata. Projekty te oferowały rozwiązania w takich obszarach jak badania przesiewowe w ochronie zdrowia, odpady domowe oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Międzynarodową nagrodę w kategorii zrównoważonego rozwoju otrzymał polski projekt WaterSense, autonomiczne urządzenie do monitorowania jakości wody. Wynalazek został stworzony przez Filipa Budnego, doktoranta nanotechnologii na Politechnice Warszawskiej. WaterSense zastępuje ręczne, sporadyczne pobieranie próbek monitorowaniem w czasie rzeczywistym opartym na sztucznej inteligencji oraz systemem wczesnego ostrzegania o zanieczyszczeniach.

„Nagroda Jamesa Dysona potwierdziła wartość naszej misji na arenie międzynarodowej i otworzyła nam drogę do wielu nowych partnerstw, pilotaży oraz rozmów w całej Europie i poza nią.” - powiedział Filip.

OnCue, międzynarodowy zwycięzca w kategorii medycznej, to inteligentna klawiatura dla osób z chorobą Parkinsona. Jej twórczynią jest włoska projektantka produktu Alessandra Galli, absolwentka Politechniki w Delft w Niderlandach. OnCue wykorzystuje bodźce haptyczne i wizualne, aby pomagać w kontrolowaniu objawów motorycznych oraz ograniczać liczbę błędów podczas pisania.

„Nagroda Jamesa Dysona daje młodym ludziom realne wsparcie, które pomaga rozwijać projekty” - powiedziała Alessandra.

Jak się zgłosić

Zgłoszenia można już przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu Nagroda Jamesa Dysona, a termin ich nadsyłania upływa o północy 15 lipca 2026 roku. O udział mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych oraz absolwenci i doktoranci kierunków projektowych i inżynieryjnych.

Najlepsze zgłoszenia dotyczą jasno określonego problemu o znaczeniu globalnym, pokazują przemyślany proces projektowy oraz wyróżniają się oryginalnością i wykonalnością techniczną.