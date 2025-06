Krótka historia pudru. Puder do twarzy: Od starożytności po współczesność

Historia pudru do twarzy sięga starożytności. Już w starożytnym Egipcie kobiety używały sproszkowanych minerałów, takich jak ochra czy galena, aby poprawić wygląd skóry i chronić ją przed słońcem. W starożytnej Grecji i Rzymie popularne były pudry na bazie mąki ryżowej lub skrobi. W renesansowej Europie jasna cera była oznaką statusu społecznego, dlatego pudry na bazie talku lub bieli ołowianej (która była toksyczna) cieszyły się ogromną popularnością. W XVIII wieku puder stał się nieodłącznym elementem makijażu arystokracji, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Używano go obficie nie tylko na twarz, ale także na peruki. W XIX wieku odkryto bezpieczniejsze składniki, a pudry stały się bardziej dostępne dla szerszej publiczności. XX wiek przyniósł rewolucję w kosmetologii i różnorodność formuł pudrów dostosowanych do różnych typów skóry i potrzeb.

Pudry prasowane to wygodna i kompaktowa forma pudru sypkiego. Dzięki zawartości składników wiążących są sprasowane w zwartą formę, co czyni je idealnymi do poprawek makijażu w ciągu dnia. Ich opakowania często zawierają lusterko i aplikator, co dodatkowo zwiększa ich praktyczność. Pudry prasowane są dostępne w różnych wykończeniach – od matowych po rozświetlające – i mogą być stosowane samodzielnie lub jako wykończenie makijażu płynnego.

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Finish

Airbrush Flawless Finish to niezwykle drobny puder utrwalający, który tuszuje niedoskonałości i widocznie redukuje błyszczenie. Oddychająca technologia mikrodrobnego pudru zapewnia nieskazitelną cerę, tworząc ekskluzywną, niezwykle subtelną kaszmirową powłokę, która pozostawia promienne i doskonałe wykończenie. Ten produkt nie zbryla się ani nie gromadzi w zagłębieniach.

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

LANCÔME Teint Idôle Ultra Wear - Utrwalający puder prasowany

Utrwal makijaż na cały dzień z wygładzającym i matującym pudrem Teint Idôle Ultra Wear Skin Refining Setting Powder od Lancôme! Korzyści: - Błyskawicznie wygładza strukturę skóry - Zapewnia efekt miękkiego matu i kontroluje błyszczenie się - Utrwala makijaż na cały dzień bez ciastkowania - Umożliwia skórze oddychanie Co sprawia, że ten produkt jest wyjątkowy? Puder utrwalający Teint Idôle Ultra Wear Skin Refining Setting Powder łączy miękkie matowe wykończenie z całodziennym utrwaleniem. Zmniejszając widoczność porów, natychmiast zapewnia też wygładzenie i rozmycie, a oddychająca formuła nie zbiera się w załamaniach i zapewnia efekt drugiej skóry.

i Autor: materiał prasowy, Materiały prasowe LANCÔME

Pudry sypkie charakteryzują się lekką i jedwabistą konsystencją. Zazwyczaj składają się z drobno zmielonych minerałów lub innych składników absorbujących sebum. Idealnie sprawdzają się do utrwalania makijażu płynnego oraz do matowienia skóry na większych powierzchniach twarzy. Aplikacja pędzlem pozwala na równomierne rozprowadzenie produktu i uzyskanie naturalnego efektu bez efektu maski. Pudry sypkie są szczególnie polecane dla osób z cerą tłustą lub mieszaną ze względu na ich doskonałe właściwości matujące.

BENEFIT COSMETICS The POREfessional Power Powder - sypki puder utrwalający makijaż

POREfessional Power Powder to sypki puder utrwalający, który utrzymuje makijaż w ryzach na długo i świetnie wygładza pory. Co sprawia, że jest tak skuteczny? Jego jedwabiście miękka i lekka formuła zapewnia gładkie, naturalnie matowe wykończenie i nie pozostawia suchych ani ciastkowatych warstw.

i Autor: materiał prasowy, Materiały prasowe Benefit Cosmetics

EISENBERG Ultra-Perfecting & Blurring Loose Powder - Puder sypki

Jego konsystencja pozostawia miękką, jedwabistą powłokę bez podkreślania drobnych linii i porów. Subtelnie rozmywa niedoskonałości, odsłaniając jednolitą i promienną cerę z komfortowym wykończeniem w kolorze nude.

i Autor: materiały prasowe Eisenberg

NARS Light Reflecting Setting Powder

Niewidoczny i łatwy do nałożenia. Jego kultowa formuła utrwala makijaż na cały dzień, dając świetliste i niezauważalne wykończenie. Dzięki kompleksowi NARS Light Reflecting Complex optymalizuje odbicie światła na skórze i zapewnia efekt "soft focus", optycznie wygładzając linie mimiczne, zmarszczki i pory. Formuła pudru zawiera technologię fotochromową, która rozprasza światło i dostosowuje się do różnych źródeł światła, zapewniając nieskazitelną cerę.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe NARS