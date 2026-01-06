Ostatki i Popielec 2026 – kiedy?

W 2026 roku ostatki rozpoczynają się 12 lutego, czyli w tłusty czwartek i potrwają do wtorku 17 lutego. Ostatki to ten czas w roku, w którym karnawał zbliża się ku końcowi. Okres hucznych zabaw, których nazwa różni się w zależności od regionu. W Wielkopolsce oraz na Kujawach wtorek przed Środą Popielcową (w tym roku 18 lutego), to Podkoziołek. W naszej tradycji funkcjonuje także nazwa Śledzik oraz Zapusty.

Kiedy jest Wielkanoc 2026? Data Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień

Zanim przystroimy koszyczki i pomalujemy pisanki, czeka nas Niedziela Palmowa. W 2026 roku wypada ona 29 marca. W tradycji chrześcijańskiej Niedziela Palmowa upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ten dzień warto spędzić na Kurpiach. Chociaż zwyczaj obchodzenia Niedzieli Palmowej jest żywy w całej Polsce, to najhuczniej obchodzi się ją we wsi Łyse w województwie mazowieckim. Wyjątkowe obchody przyciągają już nie tylko wiernych z regionu, ale także ciekawskich z całej Polski. Faktycznie, w całym kraju w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu święcimy palmy wielkanocne, jednak te kurpiowskie wyróżniają się nie tylko jaskrawymi kolorami, ale przede wszystkim dużymi rozmiarami. Ich wysokość sięga od 2 do nawet 6 metrów. Również ich sposób wykonania jest inny niż w przypadku typowej polskiej palmy. Powstają na bazie pnia ściętego drzewka – leszczyny albo sosny. Następnie oplata się je widłakiem, borówką bądź kwiatami, dowolnie suszonymi lub z bibuły. Do ozdobienia kurpiowskich palm wielkanocnych wykorzystuje się roślinność leśną oraz kwiaty z bibuły i bibułowe wstążki. Od 1969 roku uroczystościom Niedzieli Palmowej towarzyszy konkurs na najpiękniejszą palmę kurpiowską. Nagrodzone prace zazwyczaj zostają w Łysych, gdzie są wystawiane w obydwu kościołach – starym z drewna oraz nowym murowanym. W konkursie biorą udział zarówno osoby indywidualne, jak i całe klasy z okolicznych szkół. Rekordowa liczba palm wielkanocnych została zgłoszona do konkursu w 2012 roku. Jury oceniło ich wtedy aż 250. Każdego roku kilka palm nie zostaje zakwalifikowanych do konkursu. Powodem jest zazwyczaj dekoracja niezgodna z tradycją, przykładowo wykorzystanie zboża. Obowiązkowym elementem tradycyjnych palm kurpiowskich były żywe elementy zielone, takie jak gałązki borówek. Te niestety coraz rzadziej wykorzystywane są do przyozdabiania gałązek. Bywa, że przed Niedzielą Palmową w lasach nie ma jeszcze zieleni, przez co uczestnikom łatwiej zdobyć papier czy bibułę, niż roślinność. Niedziela Palmowa rozpoczyna także Wielki Tydzień w kościele katolickim, który w tym roku zakończy się w sobotę 4 kwietnia. Wielki Piątek wypada zatem 3 kwietnia, a Wielkanoc 5 kwietnia. Drugi dzień świąt, przez wielu nazywanym lanym poniedziałkiem wypada w tym roku 6 kwietnia.

Wielkanoc 2026 prawosławna i katolicka. Różnice dat

Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc 2026? Odpowiedź na to pytanie jest związana z kalendarzem juliańskim, czyli słonecznym, którego używa cerkiew. Katolicka Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. Stąd różnice w terminach obchodzonych świąt. W 2026 roku prawosławna Wielkanoc wypada 12 kwietnia.

Wielkanoc 2026. Niedziela handlowa

Tradycyjnie, jak przed każdymi świętami, czeka nas niedziela handlowa. To czas na większe przedświąteczne zakupy. Wszystkie sklepy będą otwarte w niedzielę przed Wielkanocą, czyli 29 marca.