Kruszę, zalewam wodą i podlewam pomidory. Są czerwone od piętki po szypułkę. Bez żółtych plam. Nawóz do pomidorów na dojrzewanie

- Upalne lato często sprawia, że pomidory nie dojrzewają równomiernie, pozostając twarde i zielone przy szypułkach, co zmniejsza plony.
- Odkryj potężny, domowy nawóz, który błyskawicznie dostarczy Twoim krzaczkom kluczowych pierwiastków: potasu i fosforu.
- Sprawdź, jak łatwo przygotować tę naturalną odżywkę, by Twoje pomidory stały się soczyste, słodkie i czerwone od piętki po szypułkę już w kilka dni!
Nawóz do pomidorów na dojrzewanie. Stosuję w lipcu
Lato to okres intensywnego owocowania i dojrzewania pomidorów, dlatego należy o nie zadbać ze sporą troską. Pomidory w okresie owocowania potrzebują zbilansowanego dostępu do makro- i mikroelementów. Zapewniając krzaczkom dostęp do potrzebnych składników odżywczych, nie tylko gwarantujemy naszym roślinom odporność na szkodniki i choroby, ale też przyczyniamy się do bujnego owocowania i sprawiamy, że pomidory są słodkie i mięsiste. Z racji trwających od kilku dni upałów, wielu ogrodników żali się, że ich owoce nie dojrzewają. Pomidory najczęściej przy szypułkach pozostają żółte lub zielone i są twarde. Jeśli widzisz, że Twoje zbiory znacznie zmalały, to koniecznie dostarcz krzaczkom potasu i fosforu - dwóch pierwiastków, które zadziałają na pomidory niczym odżywczy steryd. Momentalnie owoce się zaczerwienią od piętki aż po szypułkę i będą słodkie. Tu pomocny będzie domowy nawóz do pomidorów ze skórek bananów. Przygotujesz go w kilka minut, a po 2 dniach można nim już podlać krzaczki.
Kruszę, zalewam wodą i podlewam pomidory. Są czerwone od piętki po szypułkę
Aby przygotować nawóz do pomidorów na dojrzewanie wystarczy pokroić skórki z kilku bananów na mniejsze kawałeczki i je wysuszyć w piekarniku. Następnie zalej je wodą, aby powstała zawiesina i pozostaw na 48 godzin. Po tym czasie podlej pomidory w ogródku. Skórki bananów są bogatym źródłem magnezu, potasu i fosforu - czyli składników niezbędnych pomidorom do dojrzewania.
Uprawa pomidorów. Zasady pielęgnacji na zwiększenie plonów
W uprawie pomidorów należy przestrzegać kilku istotnych zasad:
- Odpowiednie nasłonecznienie i ochrona przed silnym wiatrem. W upalny dzień warto je osłonić.
- Pomidory preferują podłoże przepuszczalne, ciepłe i zasobne w próchnicę.
- Podlewaj je wodą o temperaturze pokojowej. Najlepiej podlewać je z samego rana lub późnym wieczorem, aby woda zdążyła się wchłonąć przed pojawieniem się intensywnego słońca. W czasie większych upałów warto więc ostrożnie je podlewać, by nie polać liści.
- Pomidory trzeba regularnie nawozić, aby dostarczyć im niezbędnych do wzrostu składników odżywczych.