Twoje pomidory marnieją? Rolniczka zdradziła przepis na nawóz, który stosuje od 1 czerwca. Jej pomidory owocują na potęgę. Nawóz do pomidorów

Chcesz mieć obfite pomidory? Rolniczka ujawnia, czym od czerwca zasila swoje krzaczki, by owocowały jak szalone.

Tym sekretem jest naturalny nawóz bogaty w wapń i mikroelementy, które wzmacniają rośliny i chronią je przed chorobami.

Poznaj prosty przepis na ten nawóz, sprawdź, dla jakich roślin jest idealny i jakich błędów unikać, by Twój ogród rozkwitł!

Rolniczka wyjawiła, że od czerwca tylko tym odżywia swoje pomidory

Regularne dostarczanie pomidorom niezbędnych składników odżywczych, dostosowane do fazy ich rozwoju, zapewni obfite i smaczne plony. Pomidory, jako rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych, potrzebują regularnego dostarczania składników odżywczych, aby prawidłowo rosnąć, kwitnąć i owocować. Zaniedbanie tego aspektu może skutkować słabym wzrostem, podatnością na choroby i, co najważniejsze, niską jakością i ilością plonów. Tu należy pamiętać, że pomidory potrzebują najbardziej potasu, fosforu oraz azotu, które odgrywają kluczową rolę w namnażaniu plonów, ale także należy im dostarczyć mikroelementów takich jak magnez, wapń, żelazo, bor i mangan. Ich niedobór może prowadzić do różnych zaburzeń fizjologicznych, takich jak sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora (brak wapnia) czy chlorozy (brak żelaza). A czym najlepiej nawozić pomidory w swoim ogrodzie? Zapytałam o to rolniczki, która wyjawiła, że od czerwca odżywia swoje pomidory w ogródku tylko tym jednym składnikiem.

Naturalny nawóz do pomidorów. Rozkrusz i podsyp krzaczki, a będą owocowały jak szalone

Ten naturalny nawóz do pomidorów przygotujesz samodzielnie i to z samych odpadów. Jedyne czego potrzebujesz to skorupki po ugotowanych jajkach. Skorupki jajek to przede wszystkim bogate źródło wapnia, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju pomidorów. Oprócz tego zawierają również inne cenne mikroelementy, takie jak magnez, potas, fosfor i żelazo, które przyczyniają się do zdrowego wzrostu i obfitego plonowania pomidorów. Dzięki tym składnikom odżywczym rośliny będą zdrowsze, silniejsze i bardziej odporne na choroby. Jak zrobić nawóz ze skorupek do pomidorów? Oto przepis:

Zbieraj skorupki jajek po każdym użyciu. Dokładnie je umyj, aby usunąć resztki białka (zapobiegnie to nieprzyjemnemu zapachowi). Rozłóż skorupki na papierze do pieczenia i wysusz w piekarniku (ok. 100°C) przez 10-15 minut lub pozostaw do wyschnięcia na słońcu. Drobno rozkrusz lub po prostu zmiel blenderem wysuszone skorupki na proszek.

Jak stosować nawóz ze skorupek jajek? Po prostu rozsyp zmielone skorupki wokół roślin. Warto delikatnie wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby. Taki nawóz stosuj co 3 - 4 tygodnie.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie

Nie tylko pomidory – dla jakich roślin nawóz ze skorupek jaj będzie idealny?

Choć pomidory doskonale reagują na odżywkę ze skorupek, lista roślin, które odwdzięczą się za taki zastrzyk wapnia, jest znacznie dłuższa. Ten naturalny nawóz docenią przede wszystkim gatunki preferujące glebę o odczynie obojętnym lub zasadowym. W warzywniku z pewnością ucieszą się z niego cukinia, kapusta, fasola, bób czy ogórki. Dzięki niemu warzywa te będą mniej podatne na choroby i lepiej wykształcą plony.

Wśród roślin ozdobnych nawóz ten sprawdzi się idealnie w uprawie lawendy, piwonii, astrów, goździków czy powojników. Skorupkami można także śmiało zasilać niektóre krzewy owocowe, takie jak winorośl, jabłonie i grusze, które dzięki dodatkowemu wapniowi będą lepiej owocować i staną się bardziej odporne na choroby grzybowe.

Uwaga na rośliny kwasolubne. Kiedy nawóz ze skorupek może zaszkodzić?

Nawóz ze skorupek jaj, ze względu na wysoką zawartość węglanu wapnia, ma właściwości odkwaszające glebę. O ile jest to zaletą w przypadku wielu upraw, o tyle dla roślin kwasolubnych może być szkodliwe. Podnoszenie pH podłoża utrudnia im pobieranie kluczowych składników odżywczych, co prowadzi do osłabienia wzrostu, żółknięcia liści, a w skrajnych przypadkach nawet do zamierania rośliny.

Dlatego bezwzględnie unikaj stosowania tej odżywki w pobliżu hortensji, azalii, rododendronów, wrzosów oraz iglaków. Podobnie jest w przypadku niektórych krzewów owocowych, takich jak borówka amerykańska, maliny czy truskawki. Dla nich lepszym wyborem będą nawozy zakwaszające, które zapewnią im optymalne warunki do rozwoju.

Jak uniknąć najczęstszych błędów? Klucz do skutecznego nawożenia

Aby nawóz ze skorupek był skuteczny, kluczowe jest jego odpowiednie przygotowanie i zastosowanie. Jednym z najczęstszych błędów jest używanie zbyt dużych, niedokładnie pokruszonych fragmentów. Rozkładają się one niezwykle wolno, nawet przez dwa lata, przez co cenne składniki odżywcze nie są dostępne dla rośliny wtedy, gdy ich najbardziej potrzebuje. Im drobniejszy proszek uzyskasz, tym szybciej wapń przeniknie do gleby i odżywi twoje uprawy.

Kolejnym potknięciem bywa nadgorliwość. Chociaż jest to nawóz w pełni naturalny, jego nadmiar może zaszkodzić. Zbyt duża ilość wapnia w glebie może zablokować przyswajanie przez rośliny innych ważnych mikroelementów, takich jak żelazo czy magnez. Dlatego trzymaj się zasady, by stosować go z umiarem, podsypując krzaczki niewielką ilością proszku co 3-4 tygodnie, tak jak radzi doświadczona rolniczka.

#MuratorOgroduje: Sadzenie pomidorów Materiał sponsorowany