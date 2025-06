Które kwiaty kwitną przez całe lato? Poznaj top 10, którymi będziesz cieszyć się najdłużej w swoim ogrodzie

Latem ogród może stać się Twoim ulubionym miejscem na ziemi – pełnym barw, zapachów i kojącej zieleni. Wystarczy dobrze zaplanować przestrzeń, by przez całe wakacje cieszyć się nieprzerwanym kwitnieniem. Jak to osiągnąć bez nadmiaru pracy? Sprawdź, co warto wiedzieć, by ogród zachwycał od czerwca aż do września. Które kwiaty kwitną przez całe lato? Sprawdź w naszej galerii.