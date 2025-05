Kupowałeś to w Action? Sklep ma pilny komunikat. Lepiej tego nie używać

Sąsiad botanik zdradził mi swoją tajną mieszankę pobudzającą kwitnienie piwonii. Dodaję kilka kropel tego do wody, dzięki czemu piwonie się rozszalały i radośnie kwitną. Odżywka do piwonii na maj i czerwiec

Pilny komunikat Action. Apelują o zwrot zakupionego towaru!

Warto śledzić oficjalne strony oraz media społecznościowe sklepów, w których robi się zakupy. Często pojawiają się tam komunikaty o wycofaniu towaru oraz prośby o jego zwrot. Najczęściej wynika to z faktu, że mogą one działać szkodliwe. Popularna sieć sklepów Action za pośrednictwem swojej strony internetowej zaapelowała do klientów o wycofaniu ze sprzedaży aż dwóch swoich produktów. W obu przypadkach badania wykazały przekroczenie dopuszczalnego prawnie poziomu zawartości niklu.

Jakie produkty wycofano z Action

Sklep zaapelował o zwrot dwóch artykułów. Chodzi o męskie zegarki z metalowym paskiem My Time, oznaczone kodami producenta: 23-0150-07 i 23-0150-08, kodami kreskowymi: Kody EAN 8718969955058 i 8718969955065, pochodzące z serii: 23017. - Noszenie tego zegarka może powodować reakcje alergiczne - przekazano w oficjalnym komunikacie sieci. Użytkowanie tych produktów może okazać się niebezpiecznie.

Kiedy były sprzedawane wycofane produkty w Action?

Wycofane zegarki były dość długo w ofercie sklepów Action. Można było je kupić od września 2024 do marca 2025. Osoby, które je nabyły proszone są o natychmiastowy zwrot. - Jeśli kupiłeś [taki] zegarek (…), natychmiast przestań go używać i zwróć go do dowolnego sklepu Action - pisze sieć w swoim komunikacie. Każdy, kto zakupił zegarki dostanie całkowity zwrot kosztów, a okazanie paragonie nie jest wymagane.

Jak sprawdzić, czy masz wycofany zegarek?

Wszystkie dokładne oznaczenia dotyczące modelu, numeru partii znajdziesz na tylnej części koperty zegarka. Sprawdź, czy zakupiony przez Ciebie model nie jest tym, który został wycofany. -Przekaż innym informację o wycofaniu tego produktu, zwłaszcza jeśli wiesz, że został on komuś pożyczony, zaoferowany lub sprzedany - apeluje sieć Action.