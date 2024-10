Podskórne pryszcze pojawiające się na twarzy są problematyczne dla wielu osób. Nie tylko nieestetycznie wyglądają, ale także często sprawiają ból i niełatwo się ich pozbyć. Wiele osób popełnia podstawowy błąd, wyciskając pryszcze. Takie działania sprzyja powstawaniu blizn i przebarwień pozapalnych. Lepiej sięgnąć po preparat, który przyspiesza likwidację takich pryszczy.

Kupuję w aptece za 5 zł i nakładam na twarz. Podskórne, bolące gule szybko znikają

Kiedy na naszej twarzy pojawią się podskórne pryszcze, warto zastosować maść ichtiolową. Można ją kupić w każdej aptece za około 5 złotych. Trudno ją pomylić z jakąkolwiek inną, ponieważ pachnie jak ropa naftowa, jest ciemnobrunatna i tłusta. W dodatku okropnie brudzi wszystko, czego się dotknie, ale jest niezwykle skuteczna w walce z trądzikiem i podskórnymi pryszczami. Doskonale wiedziały o tym nasze babcie, które często miały w apteczce okropnie pachnący specyfik pomocny w pozbyciu się gul na brodzie. Pryszcze, których jeszcze nie widać na powierzchni skóry są niczym wulkany przed eksplozją. Zamiast próbować je wycisnąć lepiej zastosować maść. Zawarty w niej sulfobituminian amonowy działa przeciwzapalnie, bakteriostatycznie i ułatwia odchodzenie ropy. W dodatku przeciwdziała zaczerwienieniom i opuchliźnie. Ma także właściwości keratoplastyczne — pobudza tworzenie nowych komórek naskórka oraz przeciw wysiękowe. W większych stężeniach ichtiol działa także lekko przeciwbólowo.

Maść ichtiolowa. Jak długo trzymać i kiedy nakładać?

W aptekach są dostępne dwa rodzaje maści ichtiolowej. Najpopularniejsza jest brązowa, która niestety niezbyt przyjemnie pachnie. Niektórzy porównują jej woń do ropy naftowej lub rozgrzanego asfaltu. W dodatku preparat jest tłusty. Trzeba uważać, by nie dotknąć posmarowanej skóry ręcznikiem lub poduszką, bo plamy trudno schodzą w praniu. Alternatywą może być biała maść ichtiolowa, która nie pachnie tak intensywne i nie brudzi. Dodatkowo ma silniejsze działanie regeneracyjne. Zarówno białą, jak i brązową maść ichtiolową stosujemy wieczorem. Najlepiej nałożyć odrobinę na zmianę skórną i zakleić plastrem. Preparat zacznie działać już po kilku godzinach – wyciągnie treść ropną spod skóry, która znajdzie ujście przy odklejaniu plastra o poranku. Preparatu nie powinno stosować się na otwarte rany. Maść można zmyć preparatem do usuwania makijażu. Przed użyciem koniecznie przeczytaj także ulotkę załączona do opakowania.

