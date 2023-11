i Autor: Shutterstock Jesienne kwiaty. Astry pięknie kwitną we wrześniu

Pielęgnacja kwiatów

Kwiaty podlewaj tylko taką wodą. Obrodzą w bujne kwiatostany, a liście zalśnią pięknym błyskiem. Domowa odżywka do kwiatów

Domowa odżywka do kwiatów. Nie ma tradycyjnego polskiego obiadu bez porcji ziemniaczków. W naszym kraju są one jednym z najpopularniejszych elementów głównego posiłku. Jak się okazuje nie tylko same ziemniaki posiadają właściwości odżywcze, ale również woda po ich gotowaniu. Zanim zatem ją wylejesz do zlewu warto poznać sposoby, by ją wykorzystać. Szczególnie warto takim wywarem podlewać kwiaty. Wypróbuj to, już nigdy nie wylejesz wody po gotowaniu ziemniaków.