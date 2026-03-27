Lany Poniedziałek a prawo. Za te zabawy z wodą słono zapłacisz

Chociaż śmigus-dyngus to radosny zwyczaj, często wywołuje dyskusje o granicach prawnych dozwolonej zabawy.

Nawet w tak wesołym dniu pewne nieodpowiedzialne zachowania mogą pociągnąć za sobą surowe konsekwencje.

Kwota potencjalnej grzywny jest ściśle uzależniona od specyfiki przewinienia, zwłaszcza naruszenia cudzego mienia lub spokoju.

Podstawową zasadą jest uwzględnianie komfortu innych osób i nieingerowanie w ich prywatną własność.

Zdecydowanie najrozsądniej jest kultywować tę wielkanocną tradycję wyłącznie w gronie osób, które wyrażają na to zgodę. Zabawa z wodą we własnym domu, ogrodzie lub w towarzystwie znajomych z reguły nie pociąga za sobą żadnych problemów. Komplikacje zaczynają się w momencie, gdy świąteczne harce przenoszą się na ulice i wymykają się spod kontroli, uderzając w zupełnie przypadkowych przechodniów.

Czy za oblanie wodą w Lany Poniedziałek grozi mandat?

Fakt, że śmigus-dyngus stanowi mocno ugruntowany polski zwyczaj, nie zwalnia nikogo z przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów. W tym dniu nadrzędną rolę powinien odgrywać zdrowy rozsądek i umiar w oblewaniu innych. Samo kultywowanie tradycji nie jest oczywiście zabronione, jednak prawo kategorycznie sprzeciwia się wszelkim incydentom naruszającym porządek publiczny, nietykalność cielesną oraz ogólne bezpieczeństwo.

Karę finansową można otrzymać w sytuacji, gdy:

celowo oblewamy przypadkowe osoby, które absolutnie nie mają ochoty na udział w takich atrakcjach,

nasze działanie skutkuje uszkodzeniem cudzych rzeczy, na przykład zalaniem smartfona, odzieży czy wnętrza samochodu,

całe zdarzenie zostanie zakwalifikowane przez służby jako jawne zakłócanie spokoju publicznego,

zabawa zamieni się w formę bezpośredniego nękania lub fizycznej agresji.

W wymienionych okolicznościach funkcjonariusze policji bądź straży miejskiej mają pełne prawo wypisać mandat karny, a w wyjątkowo drastycznych sytuacjach incydent może mieć swój finał nawet w sądzie.

Zobacz też: Domowy chrzan na Wielkanoc zyska niesamowitą ostrość. Wystarczy dodać jedną popularną przyprawę

Wysokość kar za wybryki w śmigus-dyngus

Ostateczna kwota nałożonej grzywny jest zawsze determinowana przez szczegółowe okoliczności zdarzenia oraz prawną kwalifikację konkretnego czynu. Zazwyczaj stróże prawa powołują się na artykuły dotyczące zakłócania porządku publicznego, co bezpośrednio wiąże się z karą finansową. Jeżeli w wyniku nieodpowiedzialnej zabawy dojdzie do zniszczenia cudzego mienia, sprawca musi liczyć się z koniecznością pokrycia wyrządzonych strat z własnej kieszeni. Trzeba mieć świadomość, że zasłanianie się starym zwyczajem rzadko bywa skutecznym argumentem, w szczególności wtedy, gdy ofiara oblewania kategorycznie nie życzyła sobie takich zaczepek.