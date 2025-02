Podlej tym tulipany w ogrodzie już w marcu, a rozkwitną jak rajskie kwiaty. Działa niczym steryd na kwitnienie. Domowy nawóz do tulipanów w ogrodzie

Zrób to na początku marca przed wsadzeniem pomidorów do gruntu, a będą rosły jak szalone. Latem będziesz mieć krzaczki pełne pomidorów. Rozsada roślin

Sprzątaczka z Grecji wsypywała 5 łyżek tego do pralki i prała ręczniki. Bez proszku do prania ręczniki były pachnące i mięciutkie niczym dziecięcy kocyk. Pranie ręczników

Traumatyczną sytuację pary z Australii opisuje BBC. Według relacji Mitchell Ring i Jennifer Colin lecieli na wakacje do Wenecji. Na pierwszym etapie podróży z Melbourne do Dohy, podczas lotu zmarła jedna z pasażerek. Załoga linii lotniczych Qatar Airways umieściła ciało kobiety na siedzeniu obok pana Ringa. Zwłoki przykryto kocami, gdy je zdejmowano cztery godziny później, mężczyzna był obok i widział twarz zmarłej. Załoga nie pozwoliła mu się przesiąść.

Lecieli na wakacje do Włoch. Załoga „posadziła” martwą kobietę obok

Mitchell Ring i Jennifer Colin opowiedzieli o sytuacji w australijskiej stacji Channel Nine w programie „A Current Affair". Według relacji para widziała, jak po wyjściu z toalety jedna z pasażerek zasłabła i upadła obok fotela Mitchella Ringa. Załoga pokładowa ekspresowo przystąpiła do reanimacji, ale kobiety nie udało się uratować. Próbowano przenieść ją do klasy biznes. - Ale była dość dużą kobietą i nie mogli jej przeprowadzić przez przejście – tłumaczył Mitchell Ring i dodaje – Zauważyli obok mnie wolne miejsce i zapytali: Czy możesz się przesiąść, a ja po prostu odpowiedziałem: Tak, nie ma problemu. Potem posadzili tę panią na fotelu, na którym siedziałem. Kobietę przykryto kocami, a małżeństwo spędziło resztę lotu obok. Parze nie pozwolono się przesiąść, mimo że na pokładzie miało być sporo wolnych miejsc. Mitchell Ring nie mógł także opuścić fotela, nawet gdy samolot wylądował. Pasażerowie zostali poproszeni o pozostanie na miejscu, na pokładzie pojawił się personel medyczny i policja.

Jak podaje BBC, w oświadczeniu Qatar Airways napisały: Przede wszystkim nasze myśli są z rodziną pasażera, który niestety zmarł na pokładzie naszego lotu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności lub niepokój, jakie mógł spowodować ten incydent i jesteśmy w trakcie kontaktowania się z pasażerami zgodnie z naszymi zasadami i procedurami. Jednak para twierdzi, że nikt się w tej sprawie z nimi nie kontaktował. Jennifer Colin nazwała to doświadczenie „traumatycznym" i powiedziała: Całkowicie rozumiemy, że nie możemy obarczać linii lotniczej odpowiedzialnością za śmierć biednej kobiety, ale musi istnieć protokół, aby opiekować się klientami na pokładzie.

ZOBACZ TEŻ: To jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. Wiosną i latem wygląda obłędnie

Autor: