Legendarny Popcorn Chicken dostępny również w Polsce

Popcorn Chicken to soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz kawałki panierowanej polędwiczki z kurczaka o ikonicznym smaku. Ten fenomen podbił serca miłośników kurczaka na całym świecie, a teraz pojawi się również w Polsce. Danie stanie się podstawą nowego menu KFC x Doritos Loaded, które zaskoczy składnikami… i sposobem podawania.

Propozycja od KFC i Doritos to przede wszystkim różnorodność smaków i struktur. Panierowany kurczak został połączony z chrupiącymi chipsami z kukurydzy, świeżymi dodatkami, serem i sosami kuchni meksykańskiej. Fani będą mogli spróbować dwóch oryginalnych wariantów i znaleźć swój ulubiony. Dania z nowego menu będą serwowane w specjalnie dostosowanej paczce Doritos, która otwiera się poziomo. Taki format ma na celu pomóc w utrzymaniu temperatury i chrupkości, a przede wszystkim ułatwić dzielenie się z bliskimi.

Doritos Loaded Tex-Mex – klasyczna wersja oparta na kukurydzianych chipsach, Popcorn Chicken, tartym serze i kukurydzy. Całość obficie polana sosami BBQ oraz serowym.

Doritos Loaded Spicy – ukłon w stronę fanów, którzy w daniach szukają ostrzejszych akcentów. Kukurydziane chipsy Doritos oraz Popcorn Chicken podawane z dodatkiem tartego sera, papryczek jalapeño i awokado. Całość wieńczy bardzo pikantny sos.

Masz ochotę stworzyć własną kompozycję? Żaden problem. Od 3 września KFC wprowadzi opcję „Create your own Doritos Loaded”, w ramach której każdy będzie mógł skomponować własny zestaw. Wystarczy wybrać odpowiedni wariant podczas składania zamówienia w kiosku restauracji KFC i przejść do personalizacji. Podstawą każdego dania będą chipsy kukurydziane Doritos, Popcorn Chicken i jeden wybrany sos. Następny krok to wybór dwóch dodatkowych sosów oraz dowolnej liczby składników.

KFC x Doritos Loaded z Popcorn Chicken na czele to absolutny must-try tego sezonu, który idealnie sprawdzi się podczas spontanicznych chwil w gronie znajomych. Oferta jest limitowana i będzie dostępna od 1 września we wszystkich restauracjach KFC w Polsce.