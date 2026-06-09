Lęk przed byciem tylko mamą. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem w ciąży?

Jak podaje czasopismo Sheffield Hallam University Research Archive, ciąża to długi proces, który całkowicie przebudowuje myślenie i ciało kobiety

Zwykłe spisywanie trudnych myśli w domowym zeszycie to najprostsza metoda na obniżenie stresu w ciąży i szybkie wyrzucenie z siebie nagromadzonych obaw

Z publikacji w serwisie BMC Public Health jasno wynika, że oczekiwania otoczenia i niesprawiedliwe oceny innych ludzi tylko potęgują silny lęk w ciąży

Przeznaczenie choćby krótkiej chwili na posłuchanie ulubionej muzyki pozwala ostudzić emocje i skutecznie zdejmuje ogromny ciężar z barków przyszłej mamy

Strach przed byciem tylko mamą. Skąd bierze się lęk w ciąży?

Kiedy dowiadujesz się o ciąży, w głowie od razu pojawia się mnóstwo pytań i obaw o przyszłość. Wiele z nas po prostu boi się, że po porodzie bezpowrotnie straci swoje dawne życie, pasje i dawną siebie, a codzienność będzie kręcić się wyłącznie wokół pieluch, karmienia oraz usypiania. Ten początkowy niepokój jest zupełnie normalny, bo nagle brutalnie dociera do nas, że od teraz właściwie wszystko się zmieni.

Okazuje się, że ten stan ma swoją konkretną nazwę, mianowicie matrescencja (oznaczająca po prostu powolny proces stawania się matką). Jak czytamy na łamach czasopisma Sheffield Hallam University Research Archive, to wcale nie jest jedna krótka chwila, ale długa zmiana, która mocno przebudowuje naszą głowę, ciało i to, jak o sobie myślimy. Z każdym kolejnym dniem ciąży nowa rola mamy powoli się w tobie kształtuje, co często zderza się z dotychczasowymi przyzwyczajeniami i wywołuje całkiem spory wewnętrzny zgrzyt.

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Dlaczego czujemy utratę niezależności? Zderzenie z oczekiwaniami

Często czujemy, że tracimy swoją wolność, bo na każdym kroku zderzamy się z wyobrażeniami innych ludzi o tym, jak powinna zachowywać się idealna mama. Z badań opublikowanych w serwisie BMC Public Health wynika, że presja ze strony otoczenia i niesprawiedliwe oceny znajomych tylko mocniej nakręcają nasz niepokój. Nagle nasze dawne cele, praca i marzenia schodzą na dalszy plan, a my skupiamy się niemal wyłącznie na noszonym pod sercem dziecku, co sprawia, że zaczynamy po cichu tęsknić za beztroskimi latami. Warto jednak wiedzieć, że pojawiające się w głowie wątpliwości wcale nie oznaczają, że nie poradzisz sobie w nowej sytuacji. Taki mętlik w myślach to po prostu najlepszy dowód na to, jak bardzo zależy ci na tym, aby dać maluchowi wszystko, co najlepsze.

Jak radzić sobie ze stresem w ciąży? Sprawdzone sposoby na lęk

Ciągłe zamartwianie się o to, co przyniesie jutro, potrafi mocno dać w kość, dlatego zawsze warto poszukać drobnych sposobów na odzyskanie równowagi. Według wskazówek amerykańskiego departamentu do spraw zdrowia kobiet, obniżenie stresu w ciąży jest dużo łatwiejsze, gdy na spokojnie wdrożymy w życie kilka prostych nawyków:

branie powolnych i głębokich oddechów, które super dotleniają głowę i naturalnie rozluźniają spięte ciało

spisywanie trudnych myśli w zwykłym zeszycie, by szybko wyrzucić z siebie nadmiar obaw

znalezienie chociaż chwili tylko dla siebie, na przykład na posłuchanie ulubionej muzyki lub przeczytanie wciągającej książki

szczera rozmowa z bliskimi znajomymi, którzy mogą chłodnym okiem spojrzeć na problem z innej perspektywy

zrobienie krótkiej listy codziennych zadań, co znacznie ułatwi sprawne ogarnięcie domowego chaosu

Warto też zwrócić uwagę na to, aby w chwilach największego fizycznego zmęczenia nie szukać taniego ukojenia w niezdrowych nawykach, takich jak chociażby zajadanie nerwów słodyczami. Jeśli czujesz, że silny lęk przed macierzyństwem całkowicie cię przytłacza, zwykła i otwarta pogawędka z lekarzem prowadzącym ciążę naprawdę potrafi zdjąć ogromny ciężar z twoich barków.

Źródła:

Sheffield Hallam University Research Archive (SHURA) – Accepted Version editorial: “Matrescence and Missed Care in Nursing: Implications for Practice and Workforce Sustainability”

Societies (MDPI) — “Psychological Needs in Spanish Pregnant Women During the Transition to Motherhood: A Qualitative Study”

BMC Public Health — Banafshi et al. (2025), “Exploring the lived experiences of pregnant women regarding the challenges and needs of higher-order multiple pregnancies in Western Iran: a phenomenological descriptive study”

U.S. Department of Health and Human Services — Office on Women’s Health, “Stress and your health”

13