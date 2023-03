Lody i desery ruszają na podbój (wszech)świata

Duchy Inisherin i inne oscarowe produkcje. Gdzie obejrzeć filmy nominowane do Oscara 2023?

Jakie kolory symbolizują Międzynarodowy Dzień Kobiet? Sprawdź, kiedy jest Dzień Kobiet 2023 i jak obchodzi się to święto w Polsce i na świecie

Po lody sięgamy już nie tylko w upalne dni. Zimne desery sprawdzają się idealnie przez cały rok. A to za sprawą różnorodnych smaków, które pozwalają trafić w najbardziej wyszukane gusta. Lody mogą być nie tylko samodzielnym deserem, lecz także dodatkiem do kawy, koktajli czy ciast. Wybierają je zarówno dorośli, jak i dzieci, a wśród zwolenników lodowych przekąsek wyodrębnić można dwie grupy: fanów klasycznych, mlecznych smaków oraz tych, którzy częściej wybierają lekkie, owocowe sorbety. Najważniejszy jest jednak smak, a ten w lodach premiumKOSMOS wypracowany został tak, aby zadowolić największych lodowych smakoszy.

Tajemnica każdego ze smaków lodów premium KOSMOS tkwi w połączenie specjalnie wyselekcjonowanych naturalnych składników. Bazą lodów klasycznych, która pozwala na stworzenie kosmicznego smaku, jest pełne wiejskie mleko połączone z kremową śmietanką, a w przypadku sorbetów – ponad 50 proc. owoców w składzie.

Zobacz także: Obłędny trik na zupę pomidorową. Zakochasz się w tym smaku. Babciny sposób na niedzielny obiad

“Smak jest dla nas najważniejszy, dlatego podczas tworzenia marki testowaliśmy wiele receptur, aby finalnie wybrać taką, która sprawi, że lody KOSMOS będą gęste, mleczne i przede wszystkim bogate w smaku. Dużą wagę przykładamy do selekcji produktów, które wykorzystujemy w produkcji. Stawiamy na najlepsze jakościowo owoce, a czekolada, którą wykorzystujemy przy produkcji naszych smaków, jest mieszanką kakaowców z upraw ekologicznych Madagaskaru oraz Santo Domingo” – mówi Michał Molenda, Dyrektor Kreatywny marki KOSMOS.

“Produkcja naszych lodów to proces, który jest dopracowany na każdym etapie – od doboru najlepszych składników i wypracowania satysfakcjonującego smaku, poprzez projekty opakowań, aż po utrzymanie świetnych relacji z dostawcami. Naszym celem na kolejne lata jest rozbudowanie oferty smakowej i obecność lodziarnio-kawiarni KOSMOS w kolejnych miastach w Polsce” – mówi Bartłomiej Białobrzeski, Brand Manager marki KOSMOS.

Oferta lodów premium KOSMOS skierowana jest również do osób, które eliminują z diety nabiał. Bez grama mleka, śmietanki i jajek – to wersja dla wegan, wegetarian i alergików. Oprócz lodowych deserów, KOSMOS dysponuje także bogatą ofertą słodkich przekąsek. Praliny, monoporcje, czekolady, desery lodowe i pierniczki serwowane są w kosmicznej odsłonie – niezwykle efektownej polewie “galaxy” – która nadaje im unikalnego charakteru. Wszystko to podane w towarzystwie dobrej kawy z pewnością dostarczy nieziemskich doznań kulinarnych.