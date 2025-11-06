Lukas Podolski podpisuje kontrakt z Pyszne.pl! Mangal Döner od teraz w dostawie na wyłączność

Lukas Podolski nie jest pierwszym piłkarzem, który decyduje się otworzyć własny biznes gastronomiczny. Kiedy jednak inni otwierają ekskluzywne restauracje w luksusowych hotelach czy bogatych dzielnicach stolic Europy, mistrz świata urodzony w Gliwicach wybrał inną drogę i postawił na kebab. W 2018 roku w Kolonii otworzył się jego pierwszy lokal. Obecnie jego sieć MANGAL x LP10 to 34 oddziały w ponad 20 miastach. W maju 2025 roku sieć wkroczyła też do Polski, otwierając swój pierwszy lokal na placu Wolności w Zabrzu. Sam Lukas Podolski wyjaśnia, że założenie sieci wynika z pasji, ale też z jego piłkarskich doświadczeń w Turcji.

– Jako dziecko zawsze lubiłem zjeść dobrego kebaba, więc ten wybór był dość prosty. Mój pobyt w Turcji jako zawodnik Galatasaray tylko utwierdził mnie w decyzji, że jeśli miałbym „wejść” w gastronomię to będzie to właśnie w kebab. W Turcji döner to codzienność, duża waga jest tam przykładana do jakości i świeżości składników co w 100% jest zgodne z moim podejściem. Mój przyjaciel i wspólnik Metin Dag nie musiał mnie długo namawiać na otwarcie pierwszego lokalu. Czas pokazał, że wybór był dobry – tłumaczy Podolski.

Sekret popularności Mangal Döner tkwi jednak nie tylko w nazwisku założyciela. Jak na boisku: nie jest ważne nazwisko, a liczą się umiejętności całego zespołu i jakość gry.

– To co przyciąga do nas klientów to przede wszystkim świeżość składników i ich dobra jakość. Mięso jest przygotowywane specjalnie dla nas, według receptury Mangal i z naszą mieszanką przypraw. Nasze bułki są świeże, codziennie przygotowywane i wypiekane w lokalach. Każdego dnia mamy dostawy świeżych warzyw – na tym nam zależy, na wysokiej jakości naszego dönera i o to nasi klienci mogą być spokojni. Ważna jest także atmosfera w naszych lokalach. Myślę, że te dwie rzeczy to klucz do sukcesu. – mówi piłkarz.

Król jest tylko jeden: Kebab dominuje w Polsce

Wejście Lukasa Podolskiego na rynek dostaw to strzał w dziesiątkę. Fenomen kebaba w Polsce najlepiej opisują liczby. To już nie tylko street food, ale kluczowa gałąź gastronomii. Na Pyszne.pl działa już ponad 3300 restauracji serwujących to danie, a co piąte zamówienie na platformie to właśnie kebab. W 2024 roku liczba zamówień na kebaby wzrosła o imponujące 13% rok do roku, deklasując pizzę i burgery.

– Kebab z dania niszowego stał się jednym z filarów polskiej gastronomii. Jego siłą jest niezwykła demokratyzacja – jest dostępny cenowo i trafia w gusta milionów Polaków. Partnerstwo z marką stworzoną przez taką ikonę jak Lukas Podolski to dla nas ogromny zaszczyt. W Pyszne.pl chcemy oferować dostęp do unikalnych i najbardziej pożądanych smaków, a wyłączność na dostawy Mangal Döner to dowód, że najwięksi gracze ufają naszej technologii i logistyce – komentuje Mariusz Górniak, Head of Sales w Pyszne.pl.

Międzynarodowe doświadczenie

Choć sieć Mangal Döner odniosła spektakularny sukces w Niemczech, gdzie na Lieferando (niemiecki odpowiednik Pyszne.pl) działa ponad 11 000 lokali z kebabem, polscy konsumenci mają swoje unikalne preferencje. Największą różnicą jest rodzaj bułki: Polska to głównie lawasz w stylu dürüm (czyli tzw. na cienkim), natomiast w Niemczech króluje tradycyjny döner.

– W Niemczech hitem jest Poldi’s sandwich. W Polsce to jednak kebab w cieście, czyli Poldi’s Dürüm, jest bardziej popularny. Widzimy natomiast, że w Polsce wiele osób po wypróbowaniu sandwicha w naszej świeżo wypiekanej bułce zmienia swoje preferencje, co nas cieszy. – dodaje – Poza tym Polacy na pewno w swoich potrawach lubią sosy w dużo większych ilościach niż w Niemczech.

Sam Lukas Podolski widzi we współpracy z Pyszne.pl klucz do szybszego dotarcia do fanów w całej Polsce.

– Od lat współpracujemy w Niemczech z Lieferando, czyli niemieckim odpowiednikiem Pyszne.pl i bardzo tę współpracę sobie chwalimy. – tłumaczy Podolski. – Naturalnym więc było, że i w Polsce będziemy chcieli podjąć współpracę z partnerem, którego znamy i któremu ufamy. Cieszę się, że się to udało. Wierzę, że dzięki tej współpracy uda nam się dotrzeć do jeszcze większej liczby klientów.

Ambitne plany rozwoju marki

Współpraca z Pyszne.pl to dopiero początek. Plany są ambitne i sięgają daleko poza Zabrze, a celem jest zbudowanie globalnej marki, której międzynarodowa ekspansja rozpoczyna się właśnie w Polsce.

– Nasza firma podpisała już pierwszą umowę na lokal franczyzowy w Polsce. Mamy bardzo dużo zapytań o ten model współpracy. Sami także rozważamy kilka możliwych lokalizacji w Aglomeracji Śląskiej. Myślę, że kolejny rok będzie bardzo intensywny dla rozwoju sieci Mangal Döner w Polsce. – dodaje piłkarz.

Zapytany o preferowany model rozwoju swojej sieci, Podolski odpowiada:

– Nie zamykamy się na żadną z tych opcji. Lokale franczyzowe stanowią teraz większość lokali Mangal w Niemczech, ale i współpraca z siecią Kaufland układa się bardzo dobrze. Myślę, że jest duża szansa, że i wkrótce owoce współpracy z Kaufland będą widoczne w Polsce.

Mistrzowska promocja na start

Aby uczcić początek współpracy, Pyszne.pl i Mangal Döner przygotowały specjalną ofertę. Na start użytkownicy będą mogli skorzystać z voucherów o wartości 20 zł przy minimalnym zamówieniu za 50 zł. Kod MANGAL20 jest dostępny dla nowych użytkowników Pyszne.pl do wyczerpania zapasów. To doskonała okazja, by spróbować kebabów Poldiego w jeszcze lepszej cenie.