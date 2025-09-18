Łupież zniknął po 1 umyciu włosów. Wystarczyło, że dodałam 3 krople do szamponu i wymasowałam w skórę głowy. Sposób na łupież

Problem łupieżu dotyka wielu, a jego przyczyny są różnorodne, od przesuszenia po zaburzenia hormonalne.

Zwykłe szampony często zawodzą, ale istnieje prosty domowy sposób na pozbycie się łupieżu.

Dodaj trzy krople tego składnika do szamponu, a łupież zniknie po pierwszym użyciu. Odkryj, co to za składnik i jak go stosować!

Łupież zniknął po 1 umyciu włosów. Wystarczyło, że dodałam 3 krople do szamponu

Łupież potrafi uprzykrzyć życie człowiekowi. Białe drobinki sypiące się ze skóry głowy są widoczne nie tylko na włosach, ale także na ciemnych ubraniach. Problem ten bywa dla wielu osób krępujący i niestety często mimo stosowania szamponów przeciwłupieżowych, wraca jak bumerang. Rozróżnia się dwa rodzaje łupieżu: łojotokowy (tłusty) i suchy. Bywa, że problem pojawia się po prostu wskutek nieodpowiedniej pielęgnacji skóry głowy i znika, gdy zmienimy na przykład szampon. Nie jest tajemnicą, że każdemu z nas zależy, aby pozbyć się łupieżu szybko i skutecznie. Ja w walce z łupieżem stosuje domowe sposoby, a jeden z nich sprawdza się niemal zawsze. Otóż do porcji szamponu do włosów dodaję trzy krople olejku z drzewa herbacianego i taką mieszanką dokładnie myję swoją głowę. Warto też pozostawić szampon z olejkiem na 5 minut na głowie, aby mógł skutecznie zadziałać, a następnie spłukać głowę ciepłą wodą.

Olejek z drzewa herbacianego na łupież

Olejek herbaciany jest często polecany jako naturalny środek na łupież ze względu na jego właściwości przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Uważa się, że może pomóc w zwalczaniu Malassezia globosa, grzyba, który przyczynia się do rozwoju łupieżu. Jednak trzeba pamiętać, aby nigdy nie nakładać go bezpośrednio w czystej postaci na skórę głowy, gdyż może on spowodować podrażnienia, zaczerwienienia i swędzenie. W walce z łupieżem warto stosować go w połączeniu z szamponem lub w formie wcierki - mieszając go na przykład z olejem kokosowym.

Domowe sposoby na łupież

Oprócz olejku z drzewa herbacianego, skuteczny w zwalczaniu łupieżu jest również olejek rycynowy. Rycyna posiada właściwości przeciwgrzybicze, bakteriobójcze, a do tego ma wysoką zawartość kwasów omega i witamin Nasze babcie z kolei wierzyły w uzdrawiającą moc ziół i często stosowały je w pielęgnacji włosów w formie płukanek. Zioła, które są szczególnie cenne dla osób zmagających się z łupieżem to: pokrzywa, rozmaryn, szałwia i tymianek. Jak przygotować ziołową płukankę na łupież? Około 2-3 łyżki wybranego surowca należy zalać wrzątkiem i pozostawić na ok. 15 minut. Następnie przecedź płyn i pozostaw do ostygnięcia. Po umyciu włosów przepłucz pasma tym roztworem.

Przyczyny łupieżu

Przyczyn łupieżu jest naprawdę wiele i często rozpoznanie wymaga wizyty u dermatologa lub trychologa, który następnie wdroży odpowiednie leczenie. Do najczęściej występujących przyczyn łupieżu na głowie zaliczamy: