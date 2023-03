Macierzyństwo nie takie straszne, czyli jak przygotować́ się̨ do nowej roli?

Kapitalny trik na zabezpieczenie balkonu przed gołębiami. Spryskaj go tym domowym płynem za 3 zł, a ptactwo nie zbliży się do twojego balkonu

Pierwszym krokiem, który warto podjąć, jest zdrowie fizyczne. Przyszła mama powinna dbać o swoje zdrowie już przed planowaną ciążą, by wzmocnić swoje ciało. Zdrowe odżywianie, regularna aktywność fizyczna oraz unikanie używek to klucz do zachowania dobrego samopoczucia. Kobieta powinna również regularnie odwiedzać lekarza, który pomoże w wykryciu ewentualnych problemów i poinformuje, jak najlepiej dbać o swoje ciało w trakcie ciąży.

Drugim krokiem jest odpowiednie przygotowanie psychiczne. Ciąża i macierzyństwo to nie tylko fizyczne wyzwania, ale także ogromne, emocjonalne doświadczenie. Przyszli rodzice powinni rozmawiać ze sobą na temat swoich obaw, lęków i nadziei, które towarzyszą przyjściu dziecka na świat. Jeśli czujemy taką potrzebę, warto również zwrócić się o pomoc do specjalisty, który pomoże w radzeniu sobie z emocjami oraz w rozwiązaniu problemów, które mogą pojawić się w trakcie. A emocji niewątpliwie będzie wiele. Te najcenniejsze pozostaną z tobą na zawsze. Chwile, w których dowiadujesz się o płci pociechy, gdy słyszysz bicie serca czy pierwsze wypowiedziane słowo. To właśnie wtedy uświadamiasz sobie, że warto. Możesz pomyśleć o tym, by uwiecznić je w wyjątkowy sposób, m.in. poprzez tworzenie pamiątek z tego okresu – zarówno tych tradycyjnych, jak i cyfrowych, jak baby.link.

Ta usługa to przede wszystkim innowacyjny, wzruszający prezent na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Zarówno dla rodziców, jak i ich rodziny oraz przyjaciół, z którymi partnerzy zdecydują się podzielić szczęściem. Baby.link pozwala bowiem wyświetlać, a także udostępniać innym poprzez przesyłanie zaszyfrowanego linku pełną, przestrzenną formę obrazu 3D swojej pociechy, utrwaloną podczas badania prenatalnego. Co ciekawe, poprzez przeglądarkę, bez potrzeby instalacji jakiejkolwiek aplikacji. To nowoczesny sposób na uwiecznianie niezapomnianych momentów w życiu i budowanie więzi emocjonalnej jeszcze przed narodzinami.

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie miejsca dla dziecka. Pamiętajmy, aby przed przyjściem dziecka na świat przyszli rodzice mieli już przygotowaną przestrzeń dla pociechy, w której ta poczuje się bezpiecznie i wygodnie. Należy więc zakupić potrzebne rzeczy, jak łóżeczko, wózek czy fotelik samochodowy, a także odnaleźć się w kwestiach organizacyjnych, takich jak wybór szkoły czy przedszkola.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem jest edukacja. Zdobywajcie jak najwięcej wiedzy na temat ciąży, porodu oraz pielęgnacji dziecka. Można to zrobić poprzez uczestniczenie w szkoleniach i kursach dla przyszłych rodziców, czytanie książek o macierzyństwie i poradach, a także korzystanie z rad specjalistów.

Podsumowując, przygotowanie się do macierzyństwa to proces, który wymaga czasu, wysiłku i poświęcenia. Ważne jest, aby zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, przygotować się emocjonalnie oraz zapewnić dziecku i sobie odpowiednie warunki.