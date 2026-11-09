Mądre cytaty na 11 listopada. Krótkie i poruszające słowa o wolności oraz ojczyźnie

Najpiękniejsze cytaty na 11 listopada dla Twoich bliskich

Świętowanie narodowych rocznic nabiera zupełnie nowego wymiaru dzięki szczerym słowom płynącym prosto z serca. Wysłanie bliskiej osobie mądrej myśli o wolności buduje wspaniałą więź oraz pozwala na chwilę głębszej refleksji. Właśnie dlatego cytaty na 11 listopada cieszą się obecnie tak ogromną popularnością wśród osób dbających o relacje. Ty również możesz wykorzystać ten wyjątkowy dzień do przekazania wartościowej wiadomości swojemu otoczeniu.

„Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień.” - Józef Piłsudski

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„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.” - Józef Piłsudski

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„Jestem Polakiem - więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.” - Roman Dmowski

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„Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska.” - Wincenty Witos

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„Odrzućmy wszystko, co nas dzieli, i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.” - gen. Władysław Anders

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„Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona jednocześnie zadana. Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć.” - św. Jan Paweł II

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„Sztuka umierania dla Ojczyzny została już w Polsce opanowana w sposób doskonały; teraz trzeba nauczyć się dla niej żyć i pracować.” - kard. Stefan Wyszyński

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„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.” - Cyprian Kamil Norwid

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„Dzisiaj wielka jest rocznica – jedenasty listopada! Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa.” - Ludwik Wiszniewski

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„Święta miłości kochanej Ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe!” - bp Ignacy Krasicki

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„Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić z dala od zgryzot i pocieszeń...” - Wisława Szymborska

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„Naród, który traci pamięć, traci sumienie.” - Zbigniew Herbert

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„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie.” - Ferdinand Foch

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„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem.” - Bogdan Łyszkiewicz (Chłopcy z Placu Broni)

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„Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej, była i jest treścią mojego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego życia.” - Ignacy Jan Paderewski

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„Nie zginie Polska, Bracia nasi umęczeni, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla Was, dla nas i dla całej ludzkości.” - Ignacy Jan Paderewski

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„Ja wierzę w przyszłość Polski, ja wierzę w zdrowie jej duszy, ja wierzę w jej żywotność i niezrównaną zdolność Narodu.” - Ignacy Jan Paderewski

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„Kto tępi narody, ten jakby zrywał struny z harfy świata. Cóż komu przyjdzie, że będzie miał harfę o jednej tylko strunie? Nie tępić, lecz rozwijać należy narodowości. A rozwijać je może wolność narodów, niepodległość i poszanowanie ich odrębności.” - Ignacy Daszyński

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„Mości panowie, nie chcemy ani piędzi ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie, w myśl postanowień punktu 13. programu Wilsona, własnej, jednej złożonej z ziem trzech zaborów Polski, z zapewnionym jej dostępem do morza, to znaczy z własnym wybrzeżem, zamieszkałym przez niezaprzeczalnie polską ludność.” - Wojciech Korfanty

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„Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko – majątek, krew i życie, bo ta ofiara stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby.” - Wincenty Witos

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„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Żadne cię miana nad to nie zaszczycą, Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą! Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym można być: Sobą!” - Leopold Staff

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„Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że Ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi.” - Edward Słoński

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„O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice.” - Adam Mickiewicz

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„Bo kto siedzi w Ojczyźnie i cierpi niewolę, aby zachować życie, ten straci Ojczyznę i życie; a kto opuści Ojczyznę, aby bronił Wolności z narażeniem życia swego, ten obroni Ojczyznę i będzie żyć wiecznie.” - Adam Mickiewicz

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„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy.” - Maria Konopnicka

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„Po całym świecie możesz szukać Polski, panno młoda, i nigdzie jej nie najdziecie. (...) A jest jedna mała klatka – o, niech tak Jagusia przymknie rękę pod pierś. (...) – A tam puka? – I cóż za tako nauka? Serce – ! – ? – A to Polska właśnie.” - Stanisław Wyspiański

W galerii poniżej znajdziesz gotowe do wysłania kartki na 11 listopada - Święto Niepodległości

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Poruszające i krótkie słowa na 11 listopada do wiadomości SMS

W dzisiejszym szybkim świecie często brakuje czasu na długie rozmowy o naszych narodowych wartościach. Z pomocą przychodzą zwięzłe wiadomości niosące potężny ładunek emocjonalny i skłaniające do przemyśleń. Takie krótkie słowa na 11 listopada idealnie sprawdzają się jako treść wiadomości tekstowej lub szczery wpis w mediach społecznościowych. Zainspiruj się poniższymi tekstami i prześlij trochę dobra do osób bliskich Twojemu sercu.

Życzę Ci dumy z naszego dziedzictwa i niesłabnącej wiary w siłę wolności. Cieszę się ogromnie, że możemy wspólnie żyć w niepodległym kraju.

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Przesyłam Ci dzisiaj moje najszczersze myśli o wdzięczności za wolną Polskę. Pamiętam o Tobie w ten piękny jesienny dzień i życzę radosnego świętowania.

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Dzielę się z Tobą moją wielką radością z życia w suwerennym państwie. Niech ten listopadowy dzień przypomina nam obu o sile wspólnoty.

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Mam dzisiaj w sercu ogromną wdzięczność za wolność i od razu pomyślałem o Tobie. Życzę Ci cudownego dnia pełnego uśmiechu oraz wielkiego spokoju.

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Chcę Ci przypomnieć w ten wyjątkowy dzień o bezcennej wartości naszej wolności. Cieszmy się wspólnie z każdego spokojnego poranka pod polskim niebem.

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Życzę Ci pięknego i refleksyjnego przeżywania naszej niepodległości. Jestem wdzięczny za możliwość dzielenia z Tobą codzienności w wolnym kraju.

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Pragnę przekazać Ci moje najcieplejsze myśli z okazji naszego narodowego święta. Doceniam każdego dnia możliwość budowania przyszłości w wolnej ojczyźnie.

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Wysyłam w Twoją stronę uśmiech i wielką radość z odzyskanej niepodległości. Pielęgnujmy w sobie tę piękną radosną iskrę każdego dnia w roku.

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Zatrzymuję się dzisiaj na chwilę i dziękuję za dar wolności, którym chcę się z Tobą podzielić. Życzę Ci mnóstwa pozytywnej energii na cały ten narodowy dzień.

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Myślę o Tobie ciepło w to piękne listopadowe święto i mocno doceniam naszą wspólną wolność. Niech duma z bycia częścią tej niezwykłej wspólnoty zawsze dodaje Ci skrzydeł.

W galerii poniżej znajdziesz gotowe do wysłania kartki na 11 listopada - Święto Niepodległości

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Mądre słowa na 11 listopada jako wyraz współczesnego patriotyzmu

Wyrażanie miłości do ojczyzny może przybierać bardzo nowoczesne i niezwykle osobiste formy. Współczesny patriotyzm to przede wszystkim dbanie o naszą codzienność oraz wzajemny szacunek do drugiego człowieka. Odpowiednio dobrane słowa na 11 listopada potrafią w przepiękny sposób ująć tę codzienną troskę o wspólne dobro. Wykorzystaj poniższe teksty i podziel się ważną refleksją z najważniejszymi ludźmi w Twoim życiu.

Pragnę Ci podziękować za to, że swoją codzienną pracą budujesz mądrą i piękną Polskę. Uważam, że prawdziwy patriotyzm przejawia się właśnie w Twojej życzliwości dla innych.

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Życzę Ci niegasnącej odwagi do zmieniania naszego kraju na lepsze każdego dnia. Wierzę mocno, że nasza wspólna wolność zaczyna się od drobnych gestów i wielkiego szacunku.

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Patrzę na Ciebie z podziwem i widzę w Tobie wszystko to, co w naszym narodzie najlepsze. Życzę Ci siły do dalszego tworzenia wspaniałej rzeczywistości w naszej ojczyźnie.

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Chcę Ci dzisiaj przypomnieć, że wolność to nie tylko dar, ale również zadanie, które razem świetnie realizujemy. Dziękuję Ci za każdą chwilę wsparcia w budowaniu naszego wspólnego domu.

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Życzę Ci mądrości w korzystaniu z wolności oraz radości z małych sukcesów budujących naszą polską codzienność. Jesteś dla mnie wzorem człowieka niezwykle zaangażowanego i pełnego pasji.

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Przesyłam Ci pełne wdzięczności słowa za to, jak pięknie dbasz o naszą wspólną przestrzeń. Uczysz mnie każdego dnia świeżego spojrzenia na szczerą miłość do ojczyzny.

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Mam ogromną nadzieję, że nasza wspólna wolność zawsze będzie dla Ciebie źródłem twórczej inspiracji. Życzę Ci odnalezienia prawdziwego sensu w codziennym budowaniu lepszego jutra.

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Z całego serca życzę Ci wielkiej dumy z bycia częścią tej wspaniałej społeczności. Dziękuję za to, że swoim uczciwym życiem pokazujesz najpiękniejsze oblicze współczesnego patriotyzmu.

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Pragnę podzielić się z Tobą moją ogromną wiarą w potencjał oraz siłę naszego polskiego społeczeństwa. Bądź zawsze w pełni wolnym człowiekiem i śmiało realizuj swoje najskrytsze marzenia.

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Życzę Ci wewnętrznego spokoju i niewyczerpanej radości z życia w bardzo bezpiecznym miejscu na ziemi. Doceniam Twoją obecność oraz cieszę się naszą wspólną narodową drogą.

W galerii poniżej znajdziesz gotowe do wysłania kartki na 11 listopada - Święto Niepodległości

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