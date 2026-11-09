Sekretny składnik rogali świętomarcińskich. Dodaj dwie łyżki do nadzienia, a wypiek rozpłynie się w ustach

Obchodzone 11 listopada święto niepodległości wiąże się również z kulinarną tradycją jedzenia rogali świętomarcińskich.

Wzbogacenie przepisu o jeden tajny składnik gwarantuje, że domowe wypieki zyskają niezwykle kremową konsystencję, będą rozpływać się w ustach i zachwycą wszystkich domowników.

Sprawdź prostą instrukcję przygotowania tych słodkości krok po kroku i uczcić 11 listopada własnoręcznie upieczonym, tradycyjnym rarytasem.

Skąd wzięła się tradycja jedzenia rogali świętomarcińskich 11 listopada?

Ten kulinarny zwyczaj pochodzi ze stolicy Wielkopolski, czyli Poznania, i ma bezpośredni związek z obchodami dnia świętego Marcina. Obecna forma tego świętowania sięga 1891 roku. Zgodnie z popularnym przekazem proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina, ksiądz Jan Lewicki, poprosił wiernych o wsparcie dla najuboższych. Na apel duchownego zareagował miejscowy cukiernik Józef Melzer, który przygotował partię rogali i bezpłatnie przekazał je potrzebującym osobom. W kolejnych latach w akcję charytatywną włączali się następni Poznaniacy. Ubodzy mieszkańcy dostawali słodkości za darmo, co zapoczątkowało kultywowaną do dzisiaj tradycję. Z kolei sam specyficzny wygląd wypieku nawiązuje do dawnej legendy o podkowie, którą miał zgubić koń świętego Marcina.

Domowe rogale świętomarcińskie. Lista niezbędnych składników

Samodzielne upieczenie tego przysmaku wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu, jednak końcowy rezultat w pełni rekompensuje włożoną pracę. Kluczowym elementem wypieku jest odpowiednio kremowa masa przyrządzona z białego maku, orzechów oraz bakalii. Sprawdzonym sposobem wielu babć na uzyskanie idealnej konsystencji tradycyjnego nadzienia jest wzbogacenie go o serek mascarpone, który nadaje wnętrzu aksamitną gładkość. Poniżej prezentujemy listę produktów niezbędnych do wykonania klasycznych rogali świętomarcińskich.

Produkty potrzebne do przygotowania ciasta na rogale to:

pół kilograma mąki pszennej,

250 mililitrów mleka,

25 gramów świeżych drożdży,

dwa jajka,

50 gramów cukru,

250 gramów dobrze schłodzonego masła,

odrobina soli.

Produkty niezbędne do zrobienia domowej masy makowej to:

200 gramów białego maku,

100 gramów zmielonych migdałów oraz orzechów,

80 gramów cukru pudru,

50 gramów rodzynek,

dwie lub trzy łyżki serka mascarpone,

kilka kropel aromatu migdałowego.

Jak zrobić rogale świętomarcińskie krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy rozpuścić drożdże w podgrzanym mleku z dodatkiem łyżeczki cukru. Następnie trzeba dosypać mąkę, wbić jajka, dodać resztę cukru oraz szczyptę soli. Kolejnym krokiem jest wyrobienie gładkiego ciasta, schłodzenie go oraz rozwałkowanie z zimnym masłem, co wymaga kilkukrotnego składania warstw i wkładania ich do lodówki pomiędzy poszczególnymi etapami pracy.

Biały mak trzeba zalać wrzącą wodą, a po odcedzeniu dokładnie go zmielić. Tak przygotowaną bazę łączymy z posiekanymi migdałami, orzechami, rodzynkami, cukrem pudrem i aromatem. W ostatnim etapie do masy dokładamy serek mascarpone. Dodanie zaledwie dwóch lub trzech łyżek tego produktu sprawi, że nadzienie nabierze wyjątkowej delikatności i kremowej struktury.

Gotowe ciasto należy rozwałkować, podzielić na trójkątne kawałki i nałożyć na nie przygotowaną wcześniej masę makową. Po uformowaniu rogali odkładamy je do wyrośnięcia, a przed włożeniem do piekarnika smarujemy roztrzepanym jajkiem i pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 20 do 25 minut. Kiedy wypieki ostygną, oblewamy je słodkim lukrem i dekorujemy pokruszonymi orzechami.

Własnoręcznie upieczone rogale świętomarcińskie stanowią doskonały sposób na uczczenie listopadowego święta w gronie najbliższych. Wyjątkowy aromat ciasta, słodycz białego maku oraz aksamitne nadzienie wzbogacone serkiem mascarpone tworzą kompozycję, której nikt nie zdoła się oprzeć.

Przepyszne Rogale Świętomarcińskie wypiekane w Piekarni - Cukierni Łobza

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