Sekretny składnik rogali świętomarcińskich. Dodaj dwie łyżki do nadzienia, a wypiek rozpłynie się w ustach

- Obchodzone 11 listopada święto niepodległości wiąże się również z kulinarną tradycją jedzenia rogali świętomarcińskich.
- Wzbogacenie przepisu o jeden tajny składnik gwarantuje, że domowe wypieki zyskają niezwykle kremową konsystencję, będą rozpływać się w ustach i zachwycą wszystkich domowników.
- Sprawdź prostą instrukcję przygotowania tych słodkości krok po kroku i uczcić 11 listopada własnoręcznie upieczonym, tradycyjnym rarytasem.
Skąd wzięła się tradycja jedzenia rogali świętomarcińskich 11 listopada?
Ten kulinarny zwyczaj pochodzi ze stolicy Wielkopolski, czyli Poznania, i ma bezpośredni związek z obchodami dnia świętego Marcina. Obecna forma tego świętowania sięga 1891 roku. Zgodnie z popularnym przekazem proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina, ksiądz Jan Lewicki, poprosił wiernych o wsparcie dla najuboższych. Na apel duchownego zareagował miejscowy cukiernik Józef Melzer, który przygotował partię rogali i bezpłatnie przekazał je potrzebującym osobom. W kolejnych latach w akcję charytatywną włączali się następni Poznaniacy. Ubodzy mieszkańcy dostawali słodkości za darmo, co zapoczątkowało kultywowaną do dzisiaj tradycję. Z kolei sam specyficzny wygląd wypieku nawiązuje do dawnej legendy o podkowie, którą miał zgubić koń świętego Marcina.
Domowe rogale świętomarcińskie. Lista niezbędnych składników
Samodzielne upieczenie tego przysmaku wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu, jednak końcowy rezultat w pełni rekompensuje włożoną pracę. Kluczowym elementem wypieku jest odpowiednio kremowa masa przyrządzona z białego maku, orzechów oraz bakalii. Sprawdzonym sposobem wielu babć na uzyskanie idealnej konsystencji tradycyjnego nadzienia jest wzbogacenie go o serek mascarpone, który nadaje wnętrzu aksamitną gładkość. Poniżej prezentujemy listę produktów niezbędnych do wykonania klasycznych rogali świętomarcińskich.
Produkty potrzebne do przygotowania ciasta na rogale to:
- pół kilograma mąki pszennej,
- 250 mililitrów mleka,
- 25 gramów świeżych drożdży,
- dwa jajka,
- 50 gramów cukru,
- 250 gramów dobrze schłodzonego masła,
- odrobina soli.
Produkty niezbędne do zrobienia domowej masy makowej to:
- 200 gramów białego maku,
- 100 gramów zmielonych migdałów oraz orzechów,
- 80 gramów cukru pudru,
- 50 gramów rodzynek,
- dwie lub trzy łyżki serka mascarpone,
- kilka kropel aromatu migdałowego.
Jak zrobić rogale świętomarcińskie krok po kroku?
W pierwszej kolejności należy rozpuścić drożdże w podgrzanym mleku z dodatkiem łyżeczki cukru. Następnie trzeba dosypać mąkę, wbić jajka, dodać resztę cukru oraz szczyptę soli. Kolejnym krokiem jest wyrobienie gładkiego ciasta, schłodzenie go oraz rozwałkowanie z zimnym masłem, co wymaga kilkukrotnego składania warstw i wkładania ich do lodówki pomiędzy poszczególnymi etapami pracy.
Biały mak trzeba zalać wrzącą wodą, a po odcedzeniu dokładnie go zmielić. Tak przygotowaną bazę łączymy z posiekanymi migdałami, orzechami, rodzynkami, cukrem pudrem i aromatem. W ostatnim etapie do masy dokładamy serek mascarpone. Dodanie zaledwie dwóch lub trzech łyżek tego produktu sprawi, że nadzienie nabierze wyjątkowej delikatności i kremowej struktury.
Gotowe ciasto należy rozwałkować, podzielić na trójkątne kawałki i nałożyć na nie przygotowaną wcześniej masę makową. Po uformowaniu rogali odkładamy je do wyrośnięcia, a przed włożeniem do piekarnika smarujemy roztrzepanym jajkiem i pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 20 do 25 minut. Kiedy wypieki ostygną, oblewamy je słodkim lukrem i dekorujemy pokruszonymi orzechami.
Własnoręcznie upieczone rogale świętomarcińskie stanowią doskonały sposób na uczczenie listopadowego święta w gronie najbliższych. Wyjątkowy aromat ciasta, słodycz białego maku oraz aksamitne nadzienie wzbogacone serkiem mascarpone tworzą kompozycję, której nikt nie zdoła się oprzeć.