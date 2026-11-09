Sekretny składnik rogali świętomarcińskich. Dodaj dwie łyżki do nadzienia, a wypiek rozpłynie się w ustach

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-11-09 12:39

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości dla wielu Polaków oznacza również kulinarną ucztę, na której królują tradycyjne rogale świętomarcińskie. Te słodkie wypieki z białym makiem, lukrem i bakaliami mają niezwykle bogatą historię. Zamiast kupować je w cukierni, warto upiec własną partię w domowym zaciszu. Wystarczy wzbogacić masę makową o jeden nietypowy składnik, aby przygotowane rogale wręcz rozpływały się w ustach.

Dwa rogale świętomarcińskie z lukrem i orzechami. O przepisie z sekretnym składnikiem przeczytasz na SE.
Autor: Super Express Najlepsze rogale świętomarcińskie
  • Obchodzone 11 listopada święto niepodległości wiąże się również z kulinarną tradycją jedzenia rogali świętomarcińskich.
  • Wzbogacenie przepisu o jeden tajny składnik gwarantuje, że domowe wypieki zyskają niezwykle kremową konsystencję, będą rozpływać się w ustach i zachwycą wszystkich domowników.
  • Sprawdź prostą instrukcję przygotowania tych słodkości krok po kroku i uczcić 11 listopada własnoręcznie upieczonym, tradycyjnym rarytasem.

Skąd wzięła się tradycja jedzenia rogali świętomarcińskich 11 listopada?

Ten kulinarny zwyczaj pochodzi ze stolicy Wielkopolski, czyli Poznania, i ma bezpośredni związek z obchodami dnia świętego Marcina. Obecna forma tego świętowania sięga 1891 roku. Zgodnie z popularnym przekazem proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina, ksiądz Jan Lewicki, poprosił wiernych o wsparcie dla najuboższych. Na apel duchownego zareagował miejscowy cukiernik Józef Melzer, który przygotował partię rogali i bezpłatnie przekazał je potrzebującym osobom. W kolejnych latach w akcję charytatywną włączali się następni Poznaniacy. Ubodzy mieszkańcy dostawali słodkości za darmo, co zapoczątkowało kultywowaną do dzisiaj tradycję. Z kolei sam specyficzny wygląd wypieku nawiązuje do dawnej legendy o podkowie, którą miał zgubić koń świętego Marcina.

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Domowe rogale świętomarcińskie. Lista niezbędnych składników

Samodzielne upieczenie tego przysmaku wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu, jednak końcowy rezultat w pełni rekompensuje włożoną pracę. Kluczowym elementem wypieku jest odpowiednio kremowa masa przyrządzona z białego maku, orzechów oraz bakalii. Sprawdzonym sposobem wielu babć na uzyskanie idealnej konsystencji tradycyjnego nadzienia jest wzbogacenie go o serek mascarpone, który nadaje wnętrzu aksamitną gładkość. Poniżej prezentujemy listę produktów niezbędnych do wykonania klasycznych rogali świętomarcińskich.

Produkty potrzebne do przygotowania ciasta na rogale to:

  • pół kilograma mąki pszennej,
  • 250 mililitrów mleka,
  • 25 gramów świeżych drożdży,
  • dwa jajka,
  • 50 gramów cukru,
  • 250 gramów dobrze schłodzonego masła,
  • odrobina soli.

Produkty niezbędne do zrobienia domowej masy makowej to:

  • 200 gramów białego maku,
  • 100 gramów zmielonych migdałów oraz orzechów,
  • 80 gramów cukru pudru,
  • 50 gramów rodzynek,
  • dwie lub trzy łyżki serka mascarpone,
  • kilka kropel aromatu migdałowego.

Jak zrobić rogale świętomarcińskie krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy rozpuścić drożdże w podgrzanym mleku z dodatkiem łyżeczki cukru. Następnie trzeba dosypać mąkę, wbić jajka, dodać resztę cukru oraz szczyptę soli. Kolejnym krokiem jest wyrobienie gładkiego ciasta, schłodzenie go oraz rozwałkowanie z zimnym masłem, co wymaga kilkukrotnego składania warstw i wkładania ich do lodówki pomiędzy poszczególnymi etapami pracy.

Biały mak trzeba zalać wrzącą wodą, a po odcedzeniu dokładnie go zmielić. Tak przygotowaną bazę łączymy z posiekanymi migdałami, orzechami, rodzynkami, cukrem pudrem i aromatem. W ostatnim etapie do masy dokładamy serek mascarpone. Dodanie zaledwie dwóch lub trzech łyżek tego produktu sprawi, że nadzienie nabierze wyjątkowej delikatności i kremowej struktury.

Gotowe ciasto należy rozwałkować, podzielić na trójkątne kawałki i nałożyć na nie przygotowaną wcześniej masę makową. Po uformowaniu rogali odkładamy je do wyrośnięcia, a przed włożeniem do piekarnika smarujemy roztrzepanym jajkiem i pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 20 do 25 minut. Kiedy wypieki ostygną, oblewamy je słodkim lukrem i dekorujemy pokruszonymi orzechami.

Własnoręcznie upieczone rogale świętomarcińskie stanowią doskonały sposób na uczczenie listopadowego święta w gronie najbliższych. Wyjątkowy aromat ciasta, słodycz białego maku oraz aksamitne nadzienie wzbogacone serkiem mascarpone tworzą kompozycję, której nikt nie zdoła się oprzeć.

Przepyszne Rogale Świętomarcińskie wypiekane w Piekarni - Cukierni Łobza
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