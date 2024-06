Marka Kaktus i Kaktus Jeżor zapraszają do strefy House of Kaktus

Gdy mąż wraca z pracy to rozpalam kadzidła z liści laurowych. Od kiedy to robię, mój facet lepiej śpi, a moje życie zmieniło się na lepsze. Dlaczego warto palić liście laurowe?

Przyjrzyj się uważnie temu obrazkowi. To, co zobaczysz zdradzi Twoją przyszłość. Osobom, które dostrzegą ten szczegół na obrazku pisane jest bogactwo oraz sukces

Nigdy nie sięgam po ocet i sodę podczas mycia toalety. Kruszę to w drobny mak i wsypuję do muszli klozetowej. Sprzątaczka powiedziała mi, jak doczyścić toaletę z kamienia oraz osadu

Każdy love brand musi mieć swój adres. Dlatego tego lata Kaktus zaprasza wszystkich do siebie – do innowacyjnego i najbardziej contentfriendly "House of Kaktus", którego wnętrze nawiązuje do kultowych lodów, znanych i uwielbianych przez wielu. Przewodnikiem po tej immersyjnej przestrzeni będzie nie kto inny jak Kaktus Jeżor - digitalowa postać stworzona wspólnie przez markę Kaktus i rapera Okiego, inspirowana jego wizerunkiem.

Zobacz także: Wiosenne przebudzenie stylu. Ta moda to kwintesencja słońca i beztroski

Kaktus Jeżor przeprowadzi odwiedzających przez całe doświadczenie w przestrzeni House of Kaktus, która będzie dostępna w wybrane letnie weekendy w Warszawie, Gdańsku oraz Kołobrzegu. Dzięki technologii, głos i Kaktus Jeżor będą towarzyszyć gościom na każdym kroku, zapewniając unikalne i interaktywne wrażenia. Co więcej? Sam Oki pojawi się osobiście podczas inauguracji projektu 14 czerwca w Warszawie, gdzie odbędzie się specjalne wydarzenie z jego udziałem. To jednak nie koniec niespodzianek – Kaktus przygotował wiele dodatkowych atrakcji, które będzie można odkryć, pojawiając się osobiście na wydarzeniu.

Najbardziej contentowa przestrzeń tego lata

Wnętrze House of Kaktus zostało zaprojektowane z myślą o młodych ludziach, którzy chcą nie tylko oglądać, ale i doświadczać. Generacja Z, znana ze swojej miłości do technologii i mediów społecznościowych, znajdzie tutaj idealne warunki do tworzenia kreatywnych treści. Każdy element przestrzeni zachęca do wyciągnięcia telefonu z kieszeni i stworzenia niepowtarzalnych materiałów na social media. Interaktywne instalacje i immersyjne doświadczenia to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na odwiedzających. House of Kaktus to także centrum customizacji lodów. Każdy będzie mógł wybrać elementy Kaktusa doskonałego i samodzielnie przygotować własny, spersonalizowany lód!

Oficjalne otwarcie House of Kaktus w warszawskim Koneserze nastąpi 14 czerwca, a przestrzeń będzie dostępna dla gości do 16 czerwca. To trzy dni pełne atrakcji i niespodzianek, które z pewnością zachwycą wszystkich odwiedzających. Każdy dzień przyniesie coś nowego, a goście będą mieli okazję wziąć udział w różnych aktywnościach i doświadczeniach zaplanowanych przez organizatorów.

Podobne strefy planowane są w dniach 28.06 - 30.06 w Gdańskiej Galerii Forum, na Sunrise Festival Kołobrzeg 19-21 lipca oraz na Sun Festival Kołobrzeg 26-28 lipca.

i Autor: materiał prasowy Kaktus

i Autor: materiał prasowy Kaktus