Masz ją w ogrodzie i traktujesz jak chwast? Ta roślina to skarbnica witamin

Jasnota purpurowa, choć często uważana za chwast, to roślina o właściwościach jadalnych i leczniczych.

Jej młode listki to źródło witaminy C, prowitaminy A, a także flawonoidów i garbników.

Znajduje zastosowanie w kulinariach jako dodatek do sałatek, zup i naparów, a dawniej była używana w leczeniu problemów żołądkowych.

Wyróżnia się liśćmi podobnymi do pokrzywy oraz drobnymi, różowo-fioletowymi kwiatami. Jasnota purpurowa pojawia się w naszych ogrodach niemal błyskawicznie i łatwo opanowuje nowe tereny. Z tego powodu wielu ogrodników natychmiast się jej pozbywa, uznając ją za niepotrzebny chwast. Warto jednak wstrzymać się z wyrywaniem tej rośliny, ponieważ kryje ona w sobie spory potencjał, zwłaszcza ten kulinarny.

Jasnota purpurowa. Co to za roślina?

Młode listki jasnoty purpurowej z powodzeniem mogą pełnić funkcję podobną do innych roślin jadalnych. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do świeżych sałatek, a także jako składnik dań na ciepło, na przykład podsmażone z czosnkiem i cebulą. Z powodzeniem wzbogacą smak zup, można też zaparzać z nich aromatyczne napary. Co ciekawe, w tych niewielkich liściach kryje się bogactwo witaminy C, prowitaminy A, a także ważnych związków bioaktywnych, takich jak flawonoidy, irydoidy oraz garbniki. Z tego powodu jasnota purpurowa była od wielu lat wykorzystywana w ziołolecznictwie.

Jakie zastosowanie ma jasnota purpurowa?

Dawniej napary z jasnoty purpurowej były chętnie stosowane na różnego rodzaju problemy z żołądkiem. Trzeba jednak pamiętać, że takie naturalne metody nie mogą być traktowane jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej. Przy poważniejszych dolegliwościach zawsze konieczna jest konsultacja lekarska i nie powinno się polegać tylko na medycynie ludowej.

Decydując się na włączenie jasnoty purpurowej do swojego jadłospisu, trzeba mieć absolutną pewność co do identyfikacji tej rośliny. Oprócz tego kluczowe jest zbieranie jej z miejsc wolnych od zanieczyszczeń. Unikajmy więc roślin rosnących blisko ruchliwych ulic oraz terenów pryskanych chemią.

Murator Ogroduje #2: Rośliny do ogrodów w stylu romantycznym

13