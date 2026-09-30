W takim stroju nigdy nie idź na grzyby. Przyciągniesz kleszcze jak magnes

Kluczową kwestią podczas wyprawy na grzyby jest maksymalne zasłonięcie ciała.

Kolor odzieży, wbrew powszechnym opiniom, nie ma znaczenia przy przyciąganiu pajęczaków; na jasnych materiałach łatwiej je zauważyć.

Przestrzeganie kilku prostych reguł pozwoli skutecznie zminimalizować ryzyko ugryzienia.

W sieci krąży wiele mitów, według których niektóre barwy ubrań działają na kleszcze jak wabik. Mimo że brzmi to groźnie, naukowcy stanowczo temu zaprzeczają. Brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających, że biały, beżowy lub jakikolwiek inny odcień prowokuje atak pajęczaków. W rzeczywistości jasne elementy stroju mogą okazać się niezwykle pomocne. Na tle białych czy pastelowych materiałów znacznie prościej wypatrzyć małego, ciemnego osobnika. Wczesne wykrycie kleszcza na odzieży pozwala na szybką reakcję i zapobiega niebezpiecznemu wkłuciu się w skórę.

Jak się ubrać na grzyby? Tego zdecydowanie unikaj

Prawdziwym zagrożeniem jest nieosłonięte ciało. Kleszcze kryją się głównie w wysokiej trawie, liściach i gęstych krzewach. Choć nie zeskakują z wyższych partii drzew, łatwo zaczepiają się o nasze ubrania podczas wędrówki. Główna reguła brzmi: im bardziej zasłonięta skóra, tym większe bezpieczeństwo. Idealny zestaw do lasu to długie spodnie, zabudowane buty oraz bluza lub koszula osłaniająca ręce. Warto również wsunąć nogawki w skarpetki, a górną część garderoby schować w spodniach. Taki zabieg utrudnia intruzom dotarcie bezpośrednio do skóry. Z tego powodu na leśne eskapady należy kategorycznie zrezygnować z krótkich szortów, koszulek odsłaniających ręce, a także sandałów i odkrytego obuwia. Takie elementy stroju pozostawiają zbyt wiele odsłoniętego ciała, ułatwiając kleszczom atak.

Przestrzegaj kilku prostych zasad

Sam odpowiedni strój nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. Zanim opuścisz dom, warto nałożyć preparat odstraszający owady i pajęczaki, stosując się do zaleceń producenta. Jeśli planujesz dłuższy pobyt na łonie natury, dobrym rozwiązaniem jest impregnacja ubrań środkiem zawierającym 0,5 proc. permetryny. Należy jednak pamiętać, by pod żadnym pozorem nie aplikować tej substancji prosto na ciało. Kiedy wrócisz do domu, nie chowaj od razu kurtki do szafy. Ubrania wymagają gruntownego przejrzenia, a następnie wnikliwego obejrzenia całej sylwetki. Należy dokładnie zbadać miejsca najmniej widoczne: pachy, pachwiny, pas, pępek, okolice kolan, uszu i głowy. Dobrym pomysłem jest także wzięcie prysznica bezpośrednio po wycieczce.

Przy wyborze stroju do lasu nie musisz przejmować się jego kolorystyką. Nie istnieje żadne naukowe potwierdzenie teorii, jakoby kleszcze celowo wybierały jasne lub ciemne barwy. Dużo istotniejsze jest zabezpieczenie skóry odpowiednim ubraniem, użycie skutecznego repelentu oraz rutynowa kontrola ciała i garderoby po powrocie z grzybobrania.

#MuratorOgroduje: Rośliny odstraszające kleszcze

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