Masz te rzeczy w torebce? Ratowniczka przestrzega: są bardzo niebezpieczne. Lepiej je schować przed dziećmi

Ratowniczka medyczna przestrzega przed niebezpiecznymi przedmiotami z damskiej torebki. Sprawdź, czy je nosisz

Przedmioty codziennego użytku w rękach małego dziecka mogą być bardzo niebezpieczne. Wystarczy chwila nieuwagi i może stać się tragedia. Portal gazeta.pl powołując się na jedną z ratowniczek medycznych przestrzega przed niektórymi przedmiotami z damskiej torebki. To rzeczy, które w czeluściach torebki gromadzi praktycznie każda kobieta. Część z nich może być potencjalnie niebezpieczna dla małych dzieci.

Jakie przedmioty codziennego użytku są niebezpieczne dla dzieci?

Ratowniczka medyczna cytowana przez gazeta.pl wskazuje, że najbardziej uważać trzeba na wszelkiego rodzaju blistry z lekami i pastylkami. - Leki – w tym tabletki i pastylki do ssania – mogą wyglądać jak lizaki dla dzieci, więc uważaj, co masz w torbie. Czasem trzeba mieć przy sobie lekarstwa – trzeba tylko zadbać o to, by małe rączki nie miały do nich dostępu? - wyjaśnia ratowniczka. To jednak nie wszystko, kolejnym przedmiotem, na który trzeba uważać jest płyn do dezynfekcji rak. Dla małego dziecka niebezpieczne może być jego spożycie lub sytuacja, gdy dostanie się oczu. Uważać należy także na klucze oraz przedmioty zawierające małe baterie.

