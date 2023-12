i Autor: Shutterstock

Pechowe kwiaty

Masz ten kwiat na swoim parapecie? Szybko go wyrzuć! Polacy uwielbiają go ustawiać w swoich domach, a ściąga falę nieszczęść. Pechowe rośliny w domu

katk 14:40

Tego kwiatka Polacy uwielbiają i chętnie zdobią nim swoje salony i pokoje. Niewątpliwie jest on jednym z najmodniejszych kwiatów w Polskich domach. Niestety jak się okazuje, ta zjawiskowo wyglądająca roślina doniczkowa przyciąga pecha. Fala nieszczęść spada na domowników. Dlatego, jeśli masz ją na swoim parapecie, to jak najszybciej go wyrzuć.