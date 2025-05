Merdający ogon zamiast partnera – w sytuacjach stresowych wolimy spędzać czas ze swoimi zwierzętami

Zalej wodą i po 24 godzinach spryskaj mszyce na pomidorach, a zwalczysz je co do jednej. Ochroni rośliny przed szkodnikami. Domowy oprysk na mszyce na pomidorach

Nowe globalne badanie przeprowadzone przez Mars i Calm, w którym udział wzięło ponad 30 000 opiekunów zwierząt domowych, pokazuje, jak istotny wpływ mają psy i koty na nasze dobre samopoczucie na co dzień.

Od bycia towarzyszem w stresujących momentach, po subtelne zachęcanie nas do robienia sobie przerw – zwierzęta pomagają nam zachować spokój.

Zwierzęta wręcz zachęcają nas do oderwania się od czynności, które mogą potęgować stres, takich jak bezmyślne przeglądanie telefonu, obowiązki domowe, praca i wiele innych.

Znaczna część ankietowanych ceni sobie samą cichą obecność zwierzęcia, ale aż 75% przyznaje, że rozmowy ze swoim pupilem działają na nich relaksująco.

Mars i Calm łączą siły, aby docenić wyjątkową więź człowieka ze zwierzętami, i tworzą serię inspirowanego czworonogami kontentu dla miłośników zwierząt, która ma premierę w maju, czyli Miesiącu Świadomości Zdrowia Psychicznego.

Jeśli po stresującym dniu wolisz przytulić się do swojego pupila niż porozmawiać z partnerem, nie jesteś w tym sam. Nowe globalne badanie przeprowadzone na ponad 30 000 opiekunach zwierząt domowych na zlecenie firmy Mars1, lidera w segmencie opieki nad zwierzętami domowymi, oraz Calm.com, Inc, wiodącej firmy zajmującej się zdrowiem psychicznym, wykazało, że większość opiekunów zwierząt w Polsce (53%) w chwilach stresu woli przebywać ze swoim pupilem. Dla porównania, znacznie mniej osób wybiera w takich momentach partnera (32%), rodzinę (24%), dzieci (18%) czy przyjaciół (12%). Co więcej, aż 85% ankietowanych uważa, że ich czworonożny przyjaciel pozytywnie wpływa na ich samopoczucie psychiczne.

Badanie przeprowadzone w 20 krajach pokazuje, jak ogromny wpływ mają zwierzęta na nasze zdrowie psychiczne oraz samopoczucie. Od codziennego zachęcania nas do robienia sobie przerw od ekranów, pracy i obowiązków, po ciche wsparcie, gdy trudno nam ubrać emocje w słowa. Wyniki badania obrazują, jak zwierzęta domowe pomagają milionom ludzi odnaleźć równowagę i chwilę spokoju w świecie przepełnionym bodźcami.

Zwierzęta – cisi strażnicy dobrego samopoczucia zawsze przy naszym boku

Czasami nie chodzi o to, co robią, ale o to, że po prostu są. Prawie połowa opiekunów zwierząt domowych z Polski (49%) przyznaje, że ich pupile zapewniają im towarzystwo w stresujących chwilach, bez konieczności rozmowy. Z kolei co ósma osoba (18%) znajduje ukojenie w rozmowie ze zwierzęciem, dzięki temu, że on zapewnia im ,,bezpieczną przestrzeń” do wyrażania obaw i trosk, bez oceniania i oczekiwań. Aż 85% opiekunów twierdzi, że sama obecność ich pupila jest relaksująca i zapewnia poczucie spokoju, które nie wymaga słów ani działań.

„Chociaż kochamy nasze zwierzęta, często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele im zawdzięczamy. Zmiana myślenia o momentach, w których zwierzę nam „przerywa” codzienne zajęcia i zobaczenie w nich okazji na wzięcie oddechu i chwilę przerwy, może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Badania wskazują, że interakcje ze zwierzętami oparte na dotyku zwiększają poziom oksytocyny w organizmie2. Wyniki naszego badania mogą pomóc większej liczbie osób świadomie docenić te drobne, codzienne chwile radości, które zawdzięczamy naszym czworonożnym przyjaciołom” – mówi Dr Tammie King, eksperta naukowa w Instytucie Nauki o Zwierzętach WALTHAM.

Spojrzenie, merdanie ogonkiem czy trącenie noskiem: badanie pokazuje, jak zachowania naszych pupili sterują nas w stronę lepszych nawyków dla zdrowia psychicznego:

Oderwanie się od codziennej gonitwy: Prawie 8 na 10 (78%) osób twierdzi, że ich zwierzak przypomina im o konieczności zatrzymania się i zrobienia przerwy od pracy, obowiązków czy innych zadań. 50% z nich przyznaje, że dzieje się to codziennie – delikatne przypomnienie, by przystanąć, odetchnąć i zresetować się.

„Wiemy, że nawet krótkie, celowe momenty wyciszenia mogą mieć duży wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Zwierzęta mają niesamowitą zdolność kierowania nas ku takim chwilom. Szybki spacer z psem czy przytulenie kota przechodzącego akurat przed monitorem, mogą być prostym sposobem na zrelaksowanie się i naładowanie energii. Cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą Mars możemy pokazać, jak wyjątkowe jest to połączenie i ile pozytywów może dać nam codzienny kontakt ze zwierzęciem” – powiedział dr. Chris Mosunic, dyrektor ds. Klinicznych w Calm.

To globalne badanie stanowi punkt wyjścia dla pionierskiej współpracy firm Mars i Calm, której celem jest badać i doceniać wyjątkową więź człowieka ze zwierzęciem, jako źródła codziennej równowagi i szczęścia. Przekuwając wiedzę w działanie, Mars i Calm połączyły siły, tworząc nowe treści wspierające dobrostan, a jednocześnie wzmacniające więzi człowieka ze zwierzętami.

Aby uczcić tę współpracę, Mars i Calm rozpoczynają akcję w social mediach, której celem jest odnalezienie poruszających historii opiekunów zwierząt, ukazujących wyjątkową moc więzi między ludźmi a zwierzętami. W ramach tych poszukiwań, Mars i Calm uruchomiają My Pet Guru – interaktywny quiz dostępny na Kinship. To narzędzie identyfikuje jedną z sześciu supermocy zwierząt w dbaniu o dobrostan, na podstawie odpowiedzi na pięć prostych pytań, aby pomóc opiekunom rozpoznać i docenić wyjątkowe sposoby, na które ich pupil wspiera ich zdrowie emocjonalne i psychiczne.

Więcej informacji o partnerstwie Mars x Calm na: kinship.com/petsandwellbeing

[1] Badanie zostało przeprowadzone przez YouGov Plc na zlecenie firmy Mars. Łączna liczba respondentów wyniosła 31 299 dorosłych osób z 20 rynków (Wielka Brytania: 2507; Brazylia: 2502; Kanada: 1347; Niemcy: 1584; Indonezja: 2510; Indie: 1001; Meksyk: 1567; Malezja: 1036; Polska: 1349; USA: 3748; Chiny: 1054; Belgia: 1084; Australia: 1525; Nowa Zelandia: 1066; Hiszpania: 1322; Niderlandy: 1074; Francja: 1526; Dania: 1093; Szwecja: 1070; Włochy: 1334). Badanie zostało przeprowadzone online w okresie od 19 lutego do 31 marca 2025 roku. Dane zostały przeważone na poziomie krajowym, aby odzwierciedlać populację właścicieli psów i kotów (18+) w danym kraju.

[2] Oxytocin, Children and Dogs | WALTHAM

Źródło informacji: Mars Polska