Mięso w diecie niemowlęcia. Od kiedy je podawać i jak przygotować pierwsze porcje?

Mięso można wprowadzać na początku rozszerzania diety, zwykle około 6. miesiąca życia

Na początek wystarczy około 10 g ugotowanego, miękkiego i drobno rozdrobnionego mięsa

Dla niemowlęcia dobrym wyborem będą drób, wołowina, jagnięcina i królik

Niemowlętom nie podaje się podrobów, wędlin, parówek ani dużych kawałków mięsa

Pielęgnacja skóry w ciąży - Plac zabaw, odc.: 23

Od kiedy podawać mięso niemowlęciu? Zwykle około 6. miesiąca życia

Mięso można podawać, gdy dziecko zaczyna rozszerzanie diety, najczęściej około 6. miesiąca życia. Ważniejsza niż sam wiek dziecka jest jego gotowość do jedzenia: stabilne trzymanie głowy, utrzymywanie pozycji siedzącej z podparciem, zainteresowanie jedzeniem oraz połykanie pokarmu zamiast wypychania go językiem. Nie trzeba czekać na pojawienie się zębów, ponieważ miękkie, dobrze rozdrobnione mięso dziecko może rozgniatać dziąsłami.

Nie ma jednej obowiązkowej kolejności produktów. Mięso może pojawić się po kilku prostych posiłkach warzywnych lub zbożowych, ale nie trzeba odkładać go na wiele tygodni. Od około 6. miesiąca w diecie powinny znaleźć się produkty bogate w żelazo, a mięso jest jednym z ich źródeł.

Dlaczego mięso w diecie niemowlęcia ma znaczenie?

Mięso dostarcza przede wszystkim żelaza, cynku, pełnowartościowego białka i witaminy B12. W drugiej połowie pierwszego roku życia rośnie zapotrzebowanie na żelazo, a pokarm kobiecy zawiera go niewiele. Dlatego w jadłospisie niemowlęcia powinny pojawić się produkty bogate w żelazo, takie jak mięso, ryby, jajka czy odpowiednio przygotowane strączki.

Mięso nie musi być jedynym źródłem żelaza w jadłospisie. Źródłem żelaza mogą być też ryby, jajka, ugotowane i rozgniecione lub zmiksowane strączki oraz produkty zbożowe wzbogacane w żelazo. Jeżeli niemowlę ma nie jeść mięsa ani ryb, warto omówić jego jadłospis z pediatrą lub dietetykiem dziecięcym. Specjalista pomoże sprawdzić, czy dieta dostarcza odpowiednią ilość żelaza, witaminy B12 i energii.

Jakie mięso wybrać dla niemowlęcia i jak je przygotować?

Na początek najlepiej wybrać świeże mięso bez skóry, kości i chrząstek. Można wybrać indyka, kurczaka, wołowinę, jagnięcinę albo królika. Nie ma potrzeby trzymać się sztywnej kolejności gatunków, ale warto je zmieniać, zamiast przez wiele miesięcy podawać tylko jeden rodzaj.

Pierwsza porcja to około 10 g ugotowanego mięsa, najlepiej dodanego do znanego już przecieru warzywnego. Mięso ugotuj w wodzie lub na parze, aż będzie całkowicie miękkie, a potem zmiksuj, bardzo drobno posiekaj albo dokładnie rozgnieć z warzywami. Z czasem, wraz z rozwojem umiejętności jedzenia, można przechodzić od gładkiego puree do mięsa rozdrobnionego widelcem i miękkich, drobnych kawałków.

Do porcji dla niemowlęcia nie dodawaj soli, kostek rosołowych, gotowych mieszanek przypraw ani sosów. Smażenie nie jest dobrym sposobem przygotowania pierwszych dań. W pierwszych posiłkach wystarczą mięso i warzywa. Z czasem można dodać niewielką ilość łagodnych ziół, na przykład koperku lub pietruszki.

Jakiego mięsa i przetworów mięsnych nie podawać niemowlęciu?

Niemowlęciu nie podaje się wędlin, parówek, kiełbas, konserw, pasztetów ani innych przetworów mięsnych. Zawierają dużo soli i zwykle są wysoko przetworzone. Nie podawaj też podrobów, zwłaszcza wątróbki, która zawiera bardzo dużo witaminy A.

Mięso powinno być zawsze dokładnie ugotowane lub upieczone, bez surowych fragmentów. Przed podaniem usuń wszystkie kości, skórę, twarde chrząstki i włókniste części. Duże, suche i twarde kawałki mięsa zwiększają ryzyko zakrztuszenia. Sposób rozdrobnienia mięsa dopasuj do tego, jak dziecko radzi sobie z jedzeniem.

surowe lub niedogotowane mięso

duże, twarde i suche kawałki mięsa

kości, chrząstki, skórę i większe kawałki tłuszczu

wędliny, parówki, kiełbasy, pasztety i konserwy

podroby, w tym wątróbkę

Dziecko nie chce jeść mięsa? Nie zmuszaj go do posiłku

Na początku dziecko może zjeść jedną łyżeczkę, kilka kęsów albo jedynie spróbować nowego smaku. To normalne, ponieważ mleko nadal pozostaje ważną częścią diety niemowlęcia. Rodzic decyduje, co podaje dziecku i w jakiej formie, a dziecko decyduje, czy jest głodne i ile chce zjeść.

Podawaj posiłek, gdy niemowlę siedzi stabilnie w krzesełku, nie jest bardzo zmęczone ani rozdrażnione. Podczas jedzenia zawsze bądź obok. Jeśli dziecko odwraca głowę, zaciska usta lub odpycha łyżeczkę, zakończ posiłek bez namawiania. Najprostszy plan na start to mała porcja dobrze ugotowanego, drobno rozdrobnionego mięsa połączona z warzywem, które dziecko już zna.

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