Mieszam te składniki z pastą do zębów i spryskuję przypaloną patelnię. 3 minuty i brud znika. Sposób na czyszczenie patelni od spodu

Jednym ze skutecznych sposobów pozbycia się spalenizny ze spodu patelni jest użycie pasty sodowej. Niestety to metoda dla wytrwałych. Sama pasta sodowa nie wystarczy jeśli chcesz szybko i bez szorowania wyczyścić patelnię. Dlatego warto użyć mikstury, która również zawiera sodę ale ma trochę więcej składników doskonale radzących sobie z brudem i przypaleniami.

Ten sposób na wyczyszczenie przypalanej patelni od spodu sprawdzi się także w czyszczeniu garnków czy rusztu piekarnika. Wystarczy przygotować miksturę z pięciu składników. Potrzebujesz: małą butelkę coca-coli (250 ml), około 4 cm wyciśniętej pasty do zębów, 200 ml wody, dwie łyżki płynu do mycia naczyń oraz czubatą łyżkę sody oczyszczonej. Pastę do zębów wyciśnij do butelki z colą, zakręć i potrząśnij, by składniki się połączyły. Następnie umieść butelkę w misce, odkręć colę, poczekaj aż wzburzony płyn wycieknie, a następnie przelej pozostałość. Dodaj płyn do mycia naczyń, wodę oraz sodę oczyszczoną. Dokładnie wszystko wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Później odwróć patelnie dnem do góry, obficie spryskaj przypaloną powierzchnię i wyszoruj zieloną stroną gąbki do mycia naczyń. Spalenizna szybko zacznie znikać. Następnie umyj i wysusz patelnię jak zawsze.

