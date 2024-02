Mieszam to z wodą i myję elewację domu. Niebezpieczny dla zdrowia nalot na elewacji znika w mgnieniu oka. Sposób na zielony nalot na elewacji

Zawsze przed praniem ręczników robię to. Sposób z PRL-u wraca do łask. Dodaję to do wody i dzięki temu uprane ręczniki są zadziwiająco miękkie i pachnące

Czym jest zielony nalot na elewacji i jak powstaje?

Bywa, że ściany budynku z czasem pokrywają się zielonym nalotem. To nic innego jak powstałe w wyniki wilgoci glony oraz porastający elewację mech. Zielony nalot sam w sobie nie jest szkodliwy, ale może być dobrym środowiskiem do rozwoju pleśni oraz grzybów. Zielony nalot na elewacji często pojawia się na budynkach zlokalizowanych blisko zbiorników wodnych i w lasach. To właśnie brak dostępu do słońca oraz wysoka wilgoć sprzyjają powstawaniu glonów oraz mchu na elewacji. Kiedy zauważysz zielony nalot na ścianach warto się go od razu pozbyć. Tylko regularne przeciwdziałanie może okazać się skuteczne.

Znajomy budowlaniec pokazał mi, jak pozbyć się zielonego nalotu z elewacji budynku. Dodaję to do wody i myję elewację

Jeden z budowlańców, który pracował przy budowie mojego domku letniskowego pokazał, jak domowym sposobem można pozbyć się zielonego nalotu z elewacji. Najlepiej jest to zrobić podczas czyszczenie elewacji myjką podciśnieniową. Wymieszaj z wodą sodę oczyszczoną lub ocet i taką mieszankę porządnie umyj elewację. Soda oczyszczona oraz ocet zmieniają odczyn pH, dzięki czemu są skutecznie podczas czyszczenia elewacji. Sposób ten rewelacyjnie sprawdza się podczas niewielkiego nalotu. W przypadku, gdy całe ściany pokryte są glonami oraz mchem warto sięgnąć po pomoc specjalistów.

