Zawsze przed praniem ręczników robię to. Sposób z PRL-u wraca do łask. Dodaję to do wody i dzięki temu uprane ręczniki są zadziwiająco miękkie i pachnące

Jak prawidłowo prać ręczniki? Kilka ważnych wskazówek

Pranie ręczników to czynność, która każdy z nas musi wykonywać. Niby wydaje się to proste - wystarczy włożyć ręczniki i nastawić odpowiedni program piorący. Okazuje się jednak, że nieumiejętnie pranie ręczników może je zniszczyć. Podczas prania ręczników warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Przede wszystkim nie powinno się przeładowywać bębna pralki. Według zaleceń musi być on zapełniony maksymalnie na 2/3 swojej objętości. Dzięki temu woda oraz detergent piorący mogą swobodnie pływać prane tkaniny. Kolejną wskazówką podczas prania ręczników jest rezygnacja z płynu do płukania. Choć wiele osób nie wyobraża sobie prania bez płynu do płukania, to w przypadku ręczników jest on niewskazany. Płyn do płukania może sprawić, że ręczniki staną się twarde i sztywne. W ostatnim czasie do łask wraca metoda namaczania ręczników. To sposób z PRL-u, dzięki któremu ręczniki przez długi czas zachwycają swoją miękkością. Jak prawidłowo namaczać ręczniki?

Dodaję to do wody i namaczam ręczniki. Dzięki temu po praniu są one mięciutkie i pachnące

Namaczanie ręczników staje się coraz popularniejsze. Wiele osób odkrywa, że metoda ta sprawia, że ręczniki po praniu są idealnie miękkie i dobrze doprane. Sama postanowiłam przetestować ten sposób i już nigdy nie zamierzam prać ręczników inaczej. Aby przygotować roztwór do namaczania ręczników wymieszaj w wannie kilka łyżek sody oczyszczonej z wodą. Co ważne, woda powinna być ciepła. Namaczanie ręczników powinno trwać co najmniej 2 godziny. Soda oczyszczona to naturalny odplamiacz, dzięki czemu trudne do usunięcia plamy zostaną doprane. W dodatku soda oczyszczona zmiękcza tkaniny i sprawia, że ręczniki są miękkie i przyjemne w dotyku. Po namaczaniu ręczników w wodzie z sodą oczyszczoną włóż je do pralki i upierz jak zawsze.

