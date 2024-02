i Autor: Nickolas Nikolic on Unsplash

Nietypowe babcine porady

Babcia zawsze wkładała nam to przed snem pod poduszkę. Dzięki temu pozbywała się uciążliwego problemu. Zalety wkładania czosnku pod poduszkę

kaja 15:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Za każdym razem, gdy odwiedzaliśmy babcię, to ta przed snem wkładała nam ząbki czosnku pod poduszkę. Powód takiego zachowania babci zaskakiwał. Okazało się, że to stary, ludowy zwyczaj, który faktycznie działa. Rano budziliśmy się wypoczęci, a babcia zawsze mówiła, że to zasługa czosnku pod poduszką. Jakie są zalety kładzenie pod poduszkę czosnku?