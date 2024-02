Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i myję tym okna. Już nie pamiętam, co to smugi i zacieki. Sposób na ekspresowe umycie okien

Czy jest Ci pisane bogactwo? To zależy od koloru Twojej aury. Ludzie z aurą w takim kolorze mają bogactwo zapisane we krwi. Sprawdż, jaki kolor ma Twoja aura

Sposób na ekspresowe mycie okien. Domowa mieszanka na zacieki i smugi

Mycie okien to jedna z tych czynności, które nie wykonujemy bardzo często. Zdecydowana większość myje okna kilka razy do roku. Jeżeli mieszkasz w okolicy zatłoczonej ulicy to warto pomyśleć nad nieco częstszym myciem okien. Na framugach oraz szybach osadzają się zanieczyszczenia z powietrza oraz samochodowe spaliny. W przypadku mycia okien prawdziwym wyzwaniem są smugi i zacieki, które powstają na szybach. Pamiętaj, by nie myć okien przy minusowych temperaturach, wtedy płyn do szyb może zamarzać i powodować mikroskopijne uszkodzenia na oknach. Do mycia okien zawsze wykorzystuj ciepłą wodę oraz delikatną szmatkę. Możesz także stosować domowe patenty. Sama od wielu lat korzystam z takiego sposoby. W misce mieszam wodę i ocet w proporcjach 1:1. Ocet rewelacyjnie radzi sobie z większymi zabrudzeniami na szybach i sprawia, że nie powstają zacieki. Dzięki temu mycie okien jest szybkie i przyjemne. Mieszanką wody z octem możesz również wyczyścić framugi okienne.

Co zrobić, by okna dłużej były czyste? Domowy sposób na ochronę szyb

Może nie zdawałaś sobie z tego sprawy, ale istnieje sposób, dzięki któremu Twoja okna będą czyste przez dłuższy czas. Wystarczy zaaplikować na szyby okluzję w postaci gliceryny. Stworzy ona warstwę ochronną, która zapobiegnie osiadaniu brudu. Wystarczy, że do wody dodasz jedną łyżeczkę gliceryny i tak przygotowaną mieszanką delikatnie przetrzesz wszystkie szyby. Gliceryna stworzy okluzję na oknach i sprawi, że zanieczyszczenia nie będą osiadały na szybach.