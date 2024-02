Mieszam wosk z kilkoma łyżkami specyfiku babuni. Impregnuje drewno na lata. Domowy sposób na zabezpieczenie drewna na tarasie i w altance

Wlej 1 szklankę do kopca, a pozbędziesz się kreta z ogrodu. Zrób to wczesną wiosną, a szkodnik prędko nie wróci. Sposób na kreta w ogrodzie

Jak zabezpieczyć drewniane elementy przed zewnętrznymi czynnikami?

Impregnacja drewna to nic innego jak jego zabezpieczenie przed niszczycielskim działaniem sił natury. Na niszczenie drewna wpływ na przede wszystkim wilgoć. Niezaimpregnowane drewno na skutek wilgoci pokrywa się pleśnią, glonami oraz zaczyna się niszczyć. Nieco mniej szkody przynosi słońce. Ono może jednak sprawić, że drewno zacznie blaknąć i tracić swój kolor. Impregnacja drewnianych powierzchni to warunek konieczny, by te posłużyły przez lata. Najpopularniejsza jest oczywiście impregnacja przy pomocy kupnych środków zabezpieczających oraz emulsji konserwujących drewno. Okazuje się jednak, że impregnat do drewna można przygotować samemu. Moja babcia tak impregnowała wszystkie drewniane elementy w swoim ogrodzie.

Mieszam to z woskiem i maluje drewno. Domowy impregnat, który zabezpieczy drewno na lata

Rewelacyjnym sposobem na zaimpregnowanie drewna jest mieszanka z wosku, cukru pudru oraz ciepłego piwa. Wymieszaj wszystko ze sobą i miękką ściereczką nałóż grubą warstwą na drewniane powierzchnie. Poczekaj aż całość wyschnie i delikatnie wypoleruj wszystko suchą szmatką. Wosk pszczeli można zastąpić olejkami lub oliwą. Taki sposób to nic innego jak olejowanie drewna. To znana metoda, którą często stosuje się w impregnowaniu drewnianych desek do krojenia. Oliwa tworzy tłustą warstwę ochronną, która przeciwdziała się dostawaniu brudu oraz zanieczyszczeń na drewnianą powierzchnię.