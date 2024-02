Wlej 1 szklankę do kopca, a pozbędziesz się kreta z ogrodu. Zrób to wczesną wiosną, a szkodnik prędko nie wróci. Sposób na kreta w ogrodzie

Raz na tydzień wkładam to do szafy i cieszę się pięknym zapachem ubrań. Eksperci od sprzątania zdradzają sekret naturalnego perfumowania odzieży

Jedna szklanka tego napoju wystarczy, aby wygonić kreta z ogrodu. Zrób to wczesną wiosną

Choć krety to stworzenia, które wyglądają słodko i niewinnie, to w rzeczywistości potrafią wyrządzić sporo szkód na działce. Już pomijając fakt wystających kopców i zniszczonego trawnika, krety przekopując się pod ziemią, uszkadzają korzenie roślin, które w efekcie obumierają. Nie dziwi zatem fakt, że wielu posiadaczy działki zastanawia się, jak pozbyć się kreta z ogrodu. Oczywiście z racji na fakt, że są to zwierzęta objęte ochroną, zdecydowanie powinniśmy wybierać humanitarne sposoby na kreta. I tu z pomocą przychodzi domowy odstraszacz na krety. Nie każdy wie, że te szkodniki wręcz nie znoszą aromatu maślanki i serwatki, które wystarczy połączyć w proporcji 1:3 i wlać do każdego kopca. Charakterystyczny kwaśny zapach powstały w wyniku fermentacji sprawi, że krety będą uciekać jak najdalej od niego.

Domowe sposoby na kreta w ogrodzie

Istnieje jeszcze kilka domowych sposobów na kreta w ogrodzie. Ten szkodnik ma czuły węch i nie znosi intensywnych zapachów. Dlatego dobrze jest wrzucić do kopca rozgniecioną główkę czosnku i cytrynę. Zaleca się również, aby wbić do ziemi długi patyk i umieścić na nim pustą metalową puszkę.