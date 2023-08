Obłędny sposób na za duże i za luźnie w pasie spodnie. Wypróbuj myk z TikToka

Rozmiarówki spodnie dostępne w znanych sieciówkach często uniemożliwiają idealne dopasowanie ubrania do swojej sylwetki. Często coś odstaje lub jest za luźne. Wiele kobiet skarży się, że spodnie, które pasują im w biodrach są za luźne w pasie. Na szczęście jest wiele sposobów, dzięki którym poradzisz sobie z tym problemem. Na TikToku rekordy popularności bije patent, do którego nie potrzebujesz igły czy tez nitki. Wystarczy Ci kawałek sznurka i tasiemki. Jak to zrobić? Wystarczy, że sznurek przewiążesz przez tylnie szlufki i zawiążesz do z tyłu ściskając spodnie. W ten sposób zmniejszysz ich odwód w pasie i dopasujesz do swojej sylwetki. Zadowolone komentarze użytkowniczek TikToka pod jednym z nagrań pokazujących, jak to zrobić, świadczą, że trik ten jest skuteczny i faktycznie działa. - Nie wyobrażam sobie życia bez tego, prawie każdą parę tak związuję - czytamy w komentarzach. Bardziej zaawansowaną wersją tego sposobu jest wszycie w tylną część spodni gumki, która zmniejszy ich obwód.

