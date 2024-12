Moc weekendowych promocji od Lidla

Tradycyjny karp to niezastąpiony element świątecznego stołu, a Lidl Polska zadbał o to, by trafił do polskich kuchni w wyjątkowych cenach. Od czwartku, 12 grudnia, do niedzieli, 15 grudnia, polski świeży karp, płat ze skórą kupimy 47% taniej, w cenie 2,89 zł/100 g, a polski świeży karp, filet nacinany jest dostępny w supercenie za 5,99 zł/100 g. Miłośnicy ryb w ofercie sieci znajdą również doradę patroszoną w cenie 4,49 zł/100 g oraz łososia atlantyckiego, filet ze skórą, XXL w supercenie za 4,99 zł/100 g. Na lidlowych półkach nie mogło zabraknąć również klasyka! Do niedzieli, 15 grudnia, z aplikacją Lidl Plus, wszystkie śledzie marki Nautica można kupić z 50% zniżką na drugi, tańszy produkt. To doskonała okazja, by uzupełnić świąteczne menu dzięki świetnym cenom.

Do świątecznych wypieków doskonale sprawdzi się masło ekstra 83% marki Pilos, które w piątek, 13 grudnia, będzie można nabyć w wyjątkowej promocji. Przy zakupie trzech opakowań i zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus, jego cena zostanie obniżona o 41%, co oznacza, że jedno opakowanie będzie kosztować 4,99 zł/200 g/1 opak. Dodatkowo, aby wzbogacić smak bożonarodzeniowych makowców, miodowników czy tart, warto sięgnąć po orzechy. W sobotę, 14 grudnia, wszystkie orzechy marki Alesto (200 g/1 opak.) z kuponem Lidl Plus zostaną objęte zniżką - 60% na drugi, tańszy produkt z pary. Do niedzieli, 15 grudnia w ofercie sieci znajdziemy również świeże jaja, wielkość M, klasa A za które zapłacimy 21,99 zł/30 szt./1 opak. czy masło klarowane Polmlek, w supercenie 19,99 zł/500 g/1 opak. To niezastąpione kuchenne niezbędniki, które w świątecznym okresie zyskują jeszcze większe znaczenie, pomagając w przygotowaniu aromatycznych dań i wypieków! A dla wszystkich, którzy przed świętami potrzebują zastrzyku energii, polecamy kawę – teraz od czwartku 12 grudnia do niedzieli, 15 grudnia z aktywnym kuponem w aplikacji Lidl Plus wszystkie kawy 60% taniej drugi, tańszy produkt.

Niektórzy twierdzą, że święta nie mogą się odbyć bez tradycyjnej sałatki warzywnej, dlatego do niedzieli, 15 grudnia, groszek lub kukurydzę (425 ml/1 opak.) marki Freshona, przy zakupie dwóch opakowań i zeskanowaniu aplikacji, dostaniemy 25% taniej. Natomiast tylko w niedzielę z Lidl Plus, majonez z żółtkami jaj od kur z chowu na wolnym wybiegu Kania (400 ml/1 opak.) będzie można kupić w promocji 1 + 1 gratis!

W okresie świątecznym w każdym domu nie może zabraknąć również zielonego drzewka, czyli choinki! Tylko w niedzielę, 15 grudnia, wszystkie polskie świerki i jodły z aplikacją Lidl Plus dostaniemy aż 50% taniej. Wnętrze domu mogą uświetnić także gwiazdy betlejemskie, które od czwartku są dostępne w promocji 2 + 1 gratis, a w wersji mini – 3 + 1 gratis.

