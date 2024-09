Mój dziadek zawsze wkładał 1 do worka z ziemniakami. Były twarde i bez kiełków przez całą zimę. Sposób na przechowywanie ziemniaków

Zamiast do paznokci, używam do usuwania naklejki z szyby samochodowej. Z łatwością znika razem z klejem i nie szkodzi powierzchni. Usuwanie naklejki z szyby

Zalewam to wodą i dodaję kawy. Po 2 godzinach mam idealną odżywkę do zamiokulkasa. Stawia roślinę na nogi i poprawia jej kondycję

Jak przechowywać ziemniaki przez zimę?

Choć piękna pogoda wciąż dopisuje, to nieubłagalnie zbliża się sezon jesiennych zbiorów. Do takich właśnie należą wykopki ziemniaków. Nie sposób się nie zgodzić, że ziemniaki są nieodłącznym elementem polskiej kuchni. Z tego względu wiele osób posiadających pole uprawne, to pragnie choć kilka worków tego warzywa przechować, aby móc korzystać z niego przez całą zimę. Jednak, aby prawidłowo przechować ziemniaki, należy przestrzegać kilka istotnych zasad. Najważniejsza z nich mówi, że ziemniaki powinny być przechowywane w suchym i ciemnym miejscu. Za optymalną temperaturę uznaje się od 7 do 10 st. C. Dzięki temu warzywa zachowają świeżość nawet przez pół roku. Najlepiej sprawdzi się w tym przypadku piwnica lub garaż. Kolejną czynnością, jaką powinniśmy wykonać, jest segregacja ziemniaków, zanim umieścimy je w workach. Wybierajmy twarde, jędrne bulwy bez uszkodzeń i śladów pleśni. Uszkodzone, kiełkujące lub wręcz zgniłe warzywa szybko się zepsują. Oczywiście ziemniaki przechowujmy w przewiewnych workach wykonanych z siatki lub naturalnych materiałów.

Mój dziadek zawsze wkładał 1 do worka z ziemniakami. Były twarde i bez kiełków przez całą zimę

Oczywiście oprócz powyższych zasad warto zastosować sposoby, dzięki którym przedłużymy przydatność ziemniaków. Mój dziadek zawsze wkładał do worka z ziemniakami jedno jabłko. Dlaczego? Otóż jabłka wydzielają etylen, który wydłuża trwałość ziemniaków, co sprawia, że są one twarde i bez kiełków. Oczywiście zamiast jabłka, do skrzynki czy worka z ziemniakami warto wrzucić kilka kasztanów i żołędzi. Doskonale zabezpieczą one bulwy przed utratą wilgoci oraz zatrzymają rozwój kiełków.

