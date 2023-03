Na emeryturze nie rezygnuj z aktywności. Najlepsze sposoby na ruch dla seniorów

Kapitalny trik na zabezpieczenie balkonu przed gołębiami. Spryskaj go tym domowym płynem za 3 zł, a ptactwo nie zbliży się do twojego balkonu

Jak zaznacza fizjoterapeutka Dagmara Chruścińska, starsze osoby często mają zbyt mało ruchu, co niekorzystnie odbija się na ich stanie zdrowia. Może to zmienić właśnie korzystanie z rowerów z napędem elektrycznym.

- U osób starszych stawy często nie są w najlepszym stanie, natomiast na rowerze elektrycznym łatwiej pokonuje się trasy, a zarazem ciągle jest to niezbędny ruch – mówi Dagmara Chruścińska. – Każda forma ruchu jest cenna, często korzyści przynosi już samo wyjście z domu, spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna jest niezbędna w każdym wieku.

Tomasz Przygucki, właściciel łódzkiej firmy TrybEco, która produkuje rowery i hulajnogi elektryczne, podkreśla, że dla starszej osoby korzystanie z e-roweru to sposób na udane i lepsze życie. To alternatywa także dla tych seniorów, którzy mieszkają sami i nie mogą liczyć na natychmiastowe wsparcie innych osób.

- Osoby w takiej sytuacji mogą zadbać o niezbędny ruch, a przy okazji dojechać na szybkie zakupy – mówi Tomasz Przygucki. – Sprzęt elektryczny pozwala czerpać z korzyści, jakie oferuje jazda na zwykłym rowerze, a przy okazji wspomaga siłę mięśni. Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia, przy korzystaniu z roweru elektrycznego jest zachowana funkcja cardio, natomiast stawy są odciążone. Oznacza to, że rowery elektryczne są zdrowsze od tradycyjnych.

Takie pojazdy, jak zauważa właściciel TrybEco, duża popularnością cieszą się w krajach Europy Zachodniej czy w Skandynawii. Na ulicach można zaobserwować wiele starszych osób, które poruszają się w ten sposób, pozostają aktywne, korzystają z życia.

Rowery elektryczne zyskują coraz większą popularność również w Polsce, gdzie są wybierane między innymi na prezenty: urodzinowe czy gwiazdkowe. Może to być doskonały pomysł dla seniora, na który może się złożyć cała rodzina. To podwójna korzyść: wybawi bliskich od poszukiwania prezentu i zapobiegnie kupnie nietrafionego, a przy okazji pozwoli zadbać o zdrowie i lepsze samopoczucie starszej osoby.

Okazuje się, że na dodatek jest to upominek, z którego można korzystać od zaraz, nie trzeba z tym czekać do ciepłych dni. Na rowerach elektrycznych, tak jak na zwykłych, można jeździć cały rok, akumulatory i baterie są bowiem przystosowane do działania nawet przy niższych temperaturach. Nie ma też obaw, że starsza osoba nie poradzi sobie z obsługą takiego sprzętu, jego przygotowaniem do jazdy.

- Naładowanie roweru elektrycznego nie jest problemem, tak naprawdę nie różni się od ładowania telefonu komórkowego czy laptopa, a starsze osoby bardzo dobrze sobie z tym radzą – mówi Tomasz Przygucki. – To proces automatyczny, w pełni bezpieczny, nie ma ryzyka przeładowania baterii.

Nie ma zresztą potrzeby zbyt częstego ładowania roweru. Jeśli użytkownik będzie wykorzystywał napęd elektryczny jako wspomaganie dla siły własnych mięśni, to jedno naładowanie pozwoli mu pokonać od 80 do 100 kilometrów. Ten dystans spadnie o połowę, jeśli starsza osoba zdecyduje się na jazdę bez wspomagania, tylko przy wykorzystaniu napędu.

I choć obecnie wiele mówi się o rosnących kosztach energii, w tym prądu, to ładowanie roweru nie zrujnuje portfeli użytkowników, także starszych, którzy często są szczególnie wrażliwi na ceny. Koszt jednego ładowania – już po podwyżkach cen prądu – waha się bowiem od 30 do 40 groszy. Na dodatek jest to całkowicie bezpieczny środek transportu, baterie są w 100 procentach certyfikowane, odporne na działanie deszczu, śniegu, wiatru, zmiennych temperatur.

