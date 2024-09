Nadchodzi chwila, na którą wszyscy czekali... Pumpkin Spice powraca!

O tej porze roku fani słynnego smaku Pumpkin Spice z niecierpliwością odliczają dni, kiedy to cała gama napojów o smaku dyni i jesiennych przypraw znów zawita do ich ulubionej kawiarni.

W tegorocznej ofercie pojawi się nowość z innowacyjnej linii Iced Shaken Espresso - tym razem w aromatycznej, dyniowej odsłonie. Pumpkin Cream Iced Oat Shaken Espresso, bo o nim mowa, został zwieńczony jedwabiście gładką, dyniową pianką Pumpkin Cream Cold Foam! Palce lizać!

- Nareszcie możemy ogłosić powrót najpopularniejszego sezonu w Starbucks! Muszę przyznać, że tak jak nasi Goście, my również każdego roku wyczekujemy ponownego pojawienia się ulubionej Pumpkin Spice Latte. Dyniowy syrop przyprawiony aromatycznymi nutami cynamonu, gałki muszkatołowej i goździków – to baza którą pokochali Goście na całym świecie! –– mówi Paula Chudzińska, Brand Manager Starbucks Polska. – Dla wielu fanów to najważniejsza oferta w roku, dlatego tak ważnym jest dla nas, by poszukiwać innowacji i obok klasyków, zaskakiwać również jesiennymi nowinkami.