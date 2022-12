Najgorsze błędy przy dekoracji stołu na Wigilię. Sprawią, że będzie wyglądał tandetnie. Wstyd przed bliskimi gwarantowany

Wpadki przy dekoracji stołu wigilijnego

Przygotowania do świąt wiele osób pochłaniają bez reszty. Już kilka dni wcześniej skrupulatnie planujemy każdy szczegół, włączając oczywiście potrawy, które postawimy na wigilijnym stole. To właśnie stół świąteczny odgrywa często pierwsze skrzypce podczas Bożego Narodzenia i Wigilii, dlatego dużą uwagę poświęcały, aby go perfekcyjnie przystroić. Czasami jednak w przedświątecznej gorączce możemy nie dopatrzyć kilku szczegółów, które sprawią, że zaliczymy gafę w dekoracji stołu wigilijnego. Które błędy przy dekoracji stołu na Wigilię popełniamy najczęściej i mogą one sprawić, że wystrój będzie wyglądać tandetnie?

Najgorsze błędy przy dekoracji stołu na święta

Wpadki przy dekoracji stołu wigilijnego mogą zdarzyć się każdemu i raczej spotykają się one z wyrozumiałością ze strony bliskich. Jednak niektóre błędy wystroju stołu na święta są niewybaczalne. Sprawią, ze stół będzie wyglądać tandetnie, a rodzinie minie apetyt.

Wyszczerbione kubki i szklanki.

Niedomyte talerze i sztućce.

Zastawa z plastiku wygląda strasznie tandetnie.

Zbyt dużo dekoracji na stole, która styka się lub wręcz wpada do jedzenia - wszelkie stroiki z brokatem czy z iglaków maczające się w śledziku lub sałatce mogą odebrać chęć do jedzenia.

Nieuprasowany lub poplamiony obrus wygląda bardzo nieestetycznie.

Kieliszki i wódka - w wielu domach alkohol podczas Wigilii jest niedopuszczalny.

Sonda Stawiasz stroiki na wigilijnym stole? Nie, raczej stawiam na minimalizm Tak jest ich sporo