Najlepsza pomoc pod choinkę. Sprzątanie nigdy nie było prostsze

Na ratunek mogą przyjść dobrze znani, domowi pomocnicy od Vorwerk – urządzenie Thermomix® i system do utrzymania czystości Kobold. Grudzień to idealny moment na zainwestowanie w te sprawdzone sprzęty, zwłaszcza że Vorwerk przygotował na okołoświąteczny czas wyjątkowe promocje!

Świąteczne odkurzanie – łatwiej się nie da!

W okresie przedświątecznym przykładamy się do porządków bardziej niż zwykle. Chcemy, aby wszystko lśniło. Zwykle dzielimy sobie prace na cały grudzień, na początku czyszcząc wnętrza szafek i porządkując np. ubrania i dokumenty, odkurzanie zostawiając na sam koniec. W ramach przedświątecznych porządków do odkurzenia mamy jednak wiele różnych powierzchni! I tu przyda się nie tyle zwykły odkurzacz, co profesjonalny system do utrzymania czystości Kobold. Sprzęt ten posiada wiele przystawek, dzięki którym można odkurzyć dom od podłogi, aż po sufit. Dzięki długiej, rurze teleskopowej można usunąć kurz nawet z karniszy czy lamp. Końcówką do szczelin łatwo pozbędziesz się kurzu np. spod listew, a tzw. soft poradzi sobie z delikatnymi powierzchniami takimi jak np. szklane lampy, dekoracje, czy liście roślin. Prawdziwym game changerem przedświątecznych porządków może okazać się przystawka 2w1, wyposażona w nakładki materiałowe i zbiornik na wodę, dzięki czemu odkurza i myje powierzchnię w tym samym czasie! Tuż przed Świętami, czyli wtedy kiedy goni nas czas, niezbędny natomiast będzie robot sprzątający VR7, który samodzielnie odkurzy podłogi, a dzięki specjalnemu kształtowi dojedzie w każdy kąt.

Producent sprzętów Kobold doskonale wie jak bardzo potrzebne może ci być wsparcie w porządkach, dlatego przygotował rewelacyjną, grudniową ofertę, w której:

kupując zestawy Kobold Zestaw na Start, Kobold 2 w 1, Kobold Zestaw Plus, lub Kobold Zestaw Kompletny, otrzymasz w prezencie dodatkowy akumulator i komplet worków filtrujących (wartość prezentów wynosi 840 PLN),

kupując zestaw Kobold Dream Team Komfort i Dream Team Extra – w prezencie otrzymasz odkurzacz ręczny Kobold VC100 i 2 komplety worków filtrujących,

kupując zestaw Kobold VR7 Premium – w prezencie otrzymasz odkurzacz ręczny Kobold VC100 i komplet worków filtrujących.

Bądź szefem kuchni w zaciszu swojego domu!

Profesjonalna pomoc w kuchni? Teraz to możliwe! Gotowanie barszczu, kapusty, czy wyrabianie ciasta na pierogi wcale nie musi być trudne, ani żmudne, a już na pewno nie z urządzeniem wielofunkcyjnym Thermomix® TM6, które łączy w sobie wiele funkcji różnych sprzętów: miesza, waży, gotuje (także na parze), sieka, mieli, blenduje, miksuje, ubija, wyrabia ciasto, ale także emulguje i kontroluje podgrzewanie. Sprzęt bardzo intuicyjnie, dzięki funkcji gotowania z ustawieniami, przeprowadza także przez cały proces gotowania, wyświetlając na ekranie dotykowym kolejne kroki przygotowania dania. Przyznasz jednak, że menu świąteczne jest wyjątkowe i bardziej niż zwykle zależy nam, by wszystko było „w punkt”. Takie też jest zadanie nowości Thermomix® Sensor, który łączy się przez Bluetooth® z urządzeniem Thermomix® TM6 oraz nową aplikacją Cooking Center i stale przesyła dane podczas procesu pieczenia. Prowadzi dwa rodzaje pomiarów dzięki czujnikowi temperatury rdzenia (wewnątrz potrawy) i czujnikowi temperatury otoczenia oraz podaje idealny moment, kiedy danie jest zrobione „w punkt”. Tylko do 31.12.2023 roku można nabyć urządzenie Thermomix® TM6 wraz z Thermomix® Sensor w wyjątkowym zestawie tańszym aż o 200 zł (czyli w cenie 6490 zł). To okazja, by sprawić sobie lub bliskim prezent na Święta i wprowadzić do swojej kuchni sprzęt na miarę prawdziwego szefa kuchni. Dodatkowo do każdego zakupionego urządzenia Thermomix® oraz zestawu, otrzymasz świeżo wydaną książkę „Jadalne prezenty. Zrób to sam(a)”, która przeniesie cię w magiczny świat przygotowywania jadalnych prezentów oraz jubileuszową torbę do transportu urządzenia.

i Autor: Materiały prasowe Vorwerk

i Autor: Materiały prasowe Vorwerk